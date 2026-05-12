Pune Bridge Damage: थेऊर फाट्याचा उड्डाणपूल ‘रेड अलर्ट’वर; दुरुस्तीपूर्वी अवजड वाहने वळवणार, पुलाखालील भराव ढासळला!

-सुनील जगतापथेऊर: थेऊर फाट्यावर असलेला रेल्वे उड्डाणपूल अवजड वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला असून,या थेऊर फाटा ते लोणीकंद या मार्गावरची वाहतूक अन्य मार्गावरून वळवण्याची सुचना सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पंडित यांनी पुणे शहर वाहतूक शाखेला पत्राद्वारे कळवली आहे. .त्यांनी वाहतूक शाखेला दिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे की,अष्टविनायक महामार्गावरील किलोमीटर ३९ ते ५६/३६८ या लोणीकंद ते थेऊर फाटा मार्गावर,किलोमीटर ५६/०४० मध्ये असलेल्या रेल्वे उड्डाणपूलाला सोलापूर रोडच्या बाजूला मोठा खड्डा पडून,त्याखालील बांधकाम साहित्याचे भरावासाठी वापरलेले वेगवेगळे थर ढिसाळ होऊन,तो मुरुम,खडी बाजूच्या भिंतीला पडलेल्या मोठ्या भेगांमधून खाली ढासळून पुला शेजारील सेवा रस्त्याच्या बाजूला मोठे ढीग साठले आहेत..त्यामुळे डांबरी पृष्ठभागाच्या थराखाली बऱ्याच भागात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याने,या पुलावरून होणारी अवजड वाहतूक धोकादायक बनलेली आहे.त्यामुळे या पुलावरून होणारी अवजड वाहतूक तातडीने बंद करून ती वेगळ्या पर्यायी मार्गाने वळवण्यात यावी, जेणेकरून या पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती देऊन ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे सोयीचे होईल..हा पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक बनल्याची कल्पना सर्वात पहिल्यांदा हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली होती. त्यांनी मोठा खड्डा पडला त्या ठिकाणी बॅरिकेट लावून धोकादायक वाहतुकीला माहिती होईल अशी व्यवस्था केली होती. दैनिक सकाळने या वृत्ताला प्रसिद्धी देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून हा पूल अवजड वाहतुकीला धोकादायक बनल्याच्या निष्कर्षापर्यंत आले आहेत..हा पूल तातडीने दुरुस्त न झाल्यास यावरून होणारी छोट्या वाहनांची वाहतूक देखील अडचणीत येईल, त्यामुळे या उड्डाणपूलाच्या कामाची चौकशी होऊन तातडीने दुरुस्त करण्याची कार्यवाही व्हावी अशी मागणी सभापती युवराज काकडे यांनी केली आहे.