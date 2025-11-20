Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण झाल्याने यामध्ये हा मुलगा गंभीर जखमी झाला.याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी गौरव यशवंत रोकडे (वय-२०, रा. वार्ड नं ४ पठारे वस्ती,कदमवाकस्ती,ता.हवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आदित्य कांबळे (वय अंदाजे २२) व सुशांत दगडे (वय अंदाजे २३ वर्षे.दोघे रा.पठारेवस्ती कदमवाकवस्ती ता.हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सदर घटना मंगळवार (१८ नोव्हेंबर) रोजी रात्रीच्या सुमारास भगवाचौक,पठारेवस्ती येथे घडली आहे.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गौरव रोकडे हे आई प्रमिला रोकडे,वडील यशवंत रोकडे यांच्या सह राहण्यास असून वडील मिळेल त्याठिकाणी पेंटीगचे काम करतात असुन त्यातून मिळणाऱ्या पैशातुन त्यांचे कुटुंबाचा उदारनिर्वाह चालतो.१८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारांस गौरव घरी असताना त्याच्या मोबाईल वर नितीन नाईकवाडे यांचा कॉल आला व त्यांनी सांगितले की,तुझ्या वडीलास काही मुले भगवा चौक,पठारे वस्ती येथे मारहाण करीत आहेत, गौरव तात्काळ तेथे पोहोचला व आदित्य कांबळे,सुशांत दगडे यांना विचारले की,वडीलास का मारहाण करत आहात? .Pune News : दौंड–इंदापूरमध्ये बनावट मद्याचा भंडाफोड; तीन लाखांचा साठा जप्त; तीन तरुणांना अटक! .त्यावेळी त्यांनी काहीएक न ऐकता गौरव यांस शिवीगाळ करुन धक्काबुक्की करण्यास सुरुवात करत खाली पाडले व लाथाबुक्यांनी मारहाण केली.गौरवचा मानलेला भाऊ दत्ता धायगुडे हा भांडणे सोडवण्यासाठी आला असता त्याला देखील त्यांनी तु जर मधे आलास तर तुला देखील सुट्टी देणार नाही असे म्हणत शिवीगाळ केली आणि आदित्य कांबळे याने तेथे पडलेला दगड डोक्यात मारुन गौरव याला जखमी केले.गौरव रक्ताबंबाळ झाला होता. गौरवने दिलेल्या फिर्यादीवरून दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे याचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार करे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.