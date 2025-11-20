पुणे

Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!

Police Investigation : वडिलांवर झालेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला दगडाने गंभीर मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना थेऊरमध्ये घडली. फिर्यादी गौरव रोकडे यांच्या तक्रारीनुसार दोघांवर गुन्हा दाखल असून पोलिस तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
Father Assault Incident Reported at Bhagwa Chowk Theur

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण झाल्याने यामध्ये हा मुलगा गंभीर जखमी झाला.याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी गौरव यशवंत रोकडे (वय-२०, रा. वार्ड नं ४ पठारे वस्ती,कदमवाकस्ती,ता.हवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आदित्य कांबळे (वय अंदाजे २२) व सुशांत दगडे (वय अंदाजे २३ वर्षे.दोघे रा.पठारेवस्ती कदमवाकवस्ती ता.हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

