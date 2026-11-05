Pune News: दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड! १९३ जणांना ४८ लाखांचा बोनस; प्रति लिटर ३ रुपये १० पैसे वाटप

निरगुडसर: थोरांदळे(ता.आंबेगाव) येथील शिवशंकर सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या वतीने १९३ दूध उत्पादकांना ४८ लाख ६७ हजार २२८ रुपयांचा बोनसचे वाटप करण्यात आले,यंदाच्या वर्षी प्रति लिटर ३ रुपये १० पैसे प्रमाणे बोनस वितरित केल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी यंदा गोड झाली आहे. .शिवशंकर सहकारी दूध उत्पादक संस्थेकडून दरवर्षी दिवाळीला चांगला बोनसचे वितरण करण्यात येते,यंदाही दूध उत्पादकांना प्रति लिटर ३ रुपये १० पैसे प्रति लिटर याप्रमाणे बोनस वाटप केला आहे,याशिवाय प्रत्येक गवळी सभासदाला नऊ किलो दिवाळी,किराणा बाजार देण्यात आली तसेच संस्थेला सर्वाधिक दूध पुरवठा करणाऱ्या महिलांचा विशेष गौरव करून त्यांना प्रत्येकी दोन घमेले आणि आकर्षक भेट देण्यात आली..याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब टेमगिरे,उपाध्यक्ष विजय टेमगिरे,संदीप टेमगिरे,सिताराम गुंड,बाळासाहेब मिंडे,अवसरी येथील कात्रज डेअरीचे प्रमुख सचिन हिंगे,पोलीस पाटील वैशाली टेमगिरे यांच्यासह सर्व संचालक सभासद व दुध उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.फोटो खाली ओळ:थोरांदळे(ता.आंबेगाव) येथील शिवशंकर सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या वतीने बोनस वाटप करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.