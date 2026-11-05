पुणे

Pune News: दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड! १९३ जणांना ४८ लाखांचा बोनस; प्रति लिटर ३ रुपये १० पैसे वाटप

Dairy Farmers Get 3 Rupees 10 Paise Bonus Per Litre: दूध उत्पादकांना दिवाळीची खास भेट; १९३ शेतकऱ्यांना लाखोंचा बोनस, महिलांचाही विशेष गौरव
Maharashtra Dairy Farmers Get Diwali Gift as Thoranadle Milk Society Distributes 48 Lakh Bonus Among 193 Milk Producers

Maharashtra Dairy Farmers Get Diwali Gift as Thoranadle Milk Society Distributes 48 Lakh Bonus Among 193 Milk Producers

esakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर: थोरांदळे(ता.आंबेगाव) येथील शिवशंकर सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या वतीने १९३ दूध उत्पादकांना ४८ लाख ६७ हजार २२८ रुपयांचा बोनसचे वाटप करण्यात आले,यंदाच्या वर्षी प्रति लिटर ३ रुपये १० पैसे प्रमाणे बोनस वितरित केल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी यंदा गोड झाली आहे.

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