Ambegaon farmer murder case: आंबेगावातील शेतकरी दामोदर मिंडे खून प्रकरण उघडकीस; सराईत आरोपी व विधीसंघर्षित बालक ताब्यात, गुन्ह्याची कबुली

मंचर : मंचर जवळ थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथे शेतकरी दामोदर जयराम मिंडे (वय ६२) यांच्या घरात चोरट्यांनी प्रवेश करून त्यांच्या डोक्यात लोखंडी पहार टाकून त्यांचा मंगळवारी (ता.३१मार्च ) खून करण्यात आला. सोन्याची अंगठी, रोख रक्कम व मोबाईल असा २९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला होता. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखा व मंचर पोलिसांनी समांतर तपास करून जुन्नर व पारनेर तालुक्यातील १०० सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे तपासून माबोईल लोकेशनच्या आधारे कबीर उंबऱ्या काळे (वय २४, सध्या रा.पुणेवाडी, ता.पारनेर, मुळ रा.सुरेगाव, ता.श्रीगोंदा) व एक विधीसंघर्षित बालक यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून गुन्हयात वापरलेली पॅशन मोटारसायकल जप्त केली आहे." अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांनी दिली. .पुणे येथे पुणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात गुरुवारी (ता.९) झालेल्या पत्रकार परिषद गिल्ल बोलत होते. यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, मंचर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार उपस्थित होते..आरोपी काळे हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वी बेलवडी, पारनेर, अहिल्यानगर तालुका पोलीस ठाणे, आळेफाटा येथे दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडीचे नऊ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपीला शनिवार (ता.११) पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान आरोपीकडे चौकशी केली असता ओतूर, घोडेगाव, मंचर, दिंडोरी येथे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहे. याकामी मंचर पोलीस ठाणे व स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी केलेल्या तपासाचे कौतुक गिल्ल व चोपडे यांनी केले.