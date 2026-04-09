पुणे

Ambegaon farmer murder case: आंबेगावातील शेतकरी दामोदर मिंडे खून प्रकरण उघडकीस; सराईत आरोपी व विधीसंघर्षित बालक ताब्यात, गुन्ह्याची कबुली

आंबेगावातील शेतकरी दामोदर मिंडे खून प्रकरणाचा उलगडा; सराईत आरोपी कबीर काळे व विधीसंघर्षित बालक ताब्यात, पोलिसांसमोर गुन्ह्याची कबुली
पुणे : ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंबेगाव, खेड व मावळ तालुक्यातील सराईत आरोपी गुन्हेगार व पोलीस अधिकारी.

पुणे : ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंबेगाव, खेड व मावळ तालुक्यातील सराईत आरोपी गुन्हेगार व पोलीस अधिकारी.

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
Updated on

मंचर : मंचर जवळ थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथे शेतकरी दामोदर जयराम मिंडे (वय ६२) यांच्या घरात चोरट्यांनी प्रवेश करून त्यांच्या डोक्यात लोखंडी पहार टाकून त्यांचा मंगळवारी (ता.३१मार्च ) खून करण्यात आला. सोन्याची अंगठी, रोख रक्कम व मोबाईल असा २९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला होता. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखा व मंचर पोलिसांनी समांतर तपास करून जुन्नर व पारनेर तालुक्यातील १०० सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे तपासून माबोईल लोकेशनच्या आधारे कबीर उंबऱ्या काळे (वय २४, सध्या रा.पुणेवाडी, ता.पारनेर, मुळ रा.सुरेगाव, ता.श्रीगोंदा) व एक विधीसंघर्षित बालक यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून गुन्हयात वापरलेली पॅशन मोटारसायकल जप्त केली आहे.” अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांनी दिली.

Loading content, please wait...
