पुणे

Pune News: थेऊरमध्ये संकष्टी चतुर्थी भक्तिभावात; श्री चिंतामणीच्या दर्शनासाठी दिवसभर भाविकांची वर्दळ

Devotional celebrations at Ashtavinayak Chintamani Temple: पावसाला न जुमानता थेऊरच्या अष्टविनायक श्री चिंतामणी गणेशाच्या दर्शनासाठी पहाटेपासून भाविकांची मोठी गर्दी; महापूजा, कीर्तन, छबिना व महाप्रसादाने संकष्टी चतुर्थीचा उत्साह उंचावला
Spiritual Fervour Marks Sankashti Chaturthi Celebrations at Theur

Spiritual Fervour Marks Sankashti Chaturthi Celebrations at Theur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुनील जगताप

थेऊर: आज ज्येष्ठ महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी असल्याने भाविकांनी श्री चिंतामणीच्या दर्शनाला पहाटे पासून गर्दी केली होती.पहाटे पुजारी कीर्तिराज आगलावे यांच्या हस्ते श्रींची पूजा करण्यात आली. चिंचवड देवस्थानच्या वतीने श्री चिंतामणीची महापूजा करण्यात आली,यावेळी विश्वस्त केशव उमेश विद्वांस उपस्थित होते.

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