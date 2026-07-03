Pune News: थेऊरमध्ये संकष्टी चतुर्थी भक्तिभावात; श्री चिंतामणीच्या दर्शनासाठी दिवसभर भाविकांची वर्दळ

-सुनील जगतापथेऊर: आज ज्येष्ठ महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी असल्याने भाविकांनी श्री चिंतामणीच्या दर्शनाला पहाटे पासून गर्दी केली होती.पहाटे पुजारी कीर्तिराज आगलावे यांच्या हस्ते श्रींची पूजा करण्यात आली. चिंचवड देवस्थानच्या वतीने श्री चिंतामणीची महापूजा करण्यात आली,यावेळी विश्वस्त केशव उमेश विद्वांस उपस्थित होते..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...देवस्थान तर्फे मंदिर प्रांगण आणि मंदिराबाहेर मांडव घालण्यात आले होते,दर्शनबारी व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.दुपारी देवस्थान तर्फे भाविकांना उपवासाची खिचडी प्रसाद म्हणून वाटण्यात आली. .सायंकाळी चिंतामणी भजनी मंडळ यांचे साथीने ह.भ.प.देशमुख महाराज,देहू यांचे कीर्तन झाले,चंद्रोदयानंतर श्रींचा छबिना निघाला त्यांनतर महाआरती होऊन उपस्थित भाविकांना महाप्रसाद देण्यात आला.गर्दीची शक्यता गृहीत धरून देवस्थान तर्फे जादा सुरक्षा व्यवस्था केली होती. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...ग्रामपंचायती तर्फे पार्किंगची सुव्यवस्था करण्यात आली होती.देवस्थानचे विश्वस्त केशव उमेश विद्वांस एकुणच सर्वत्र लक्ष देवून असल्याने पडणाऱ्या पावसात देखील भाविकांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.