Pune Encroachment : शहरातील हजारो चौरस फुटावरील अतिक्रमण हटवले

महापालिका प्रशासनाने आज (ता. १९) औंध बाणेर, धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत जोरदार अतिक्रमण कारवाई केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरातील अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत असताना महापालिका प्रशासनाने आज (ता. १९) औंध बाणेर, धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत जोरदार अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे ७० हजार चौरस फुटावरील अतिक्रमण काढण्यात आले. यात ९८ शेड, दुकाने काढून टाकण्यात आले आहेत.

