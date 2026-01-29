पुणे

Ajit Pawar Death:पडीक माळरानावर उसळली गर्दी; विमान अपघात झालेल्या ठिकाणी जमले राज्यभरातील हजारो कार्यकर्ते!

thousands of workers gather at padik malaran plane crash site: अजित पवारांच्या अपघाताच्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांची भावनिक गर्दी
Statewide Mobilisation as Thousands Reach Padik Malaran Crash Location

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अजित पवार यांच्या विमानाचा ज्या ठिकाणी अपघात झाला, त्या ठिकाणी बुधवारी (ता. २८) पुण्यासह राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते, अधिकारी व नागरिकांनी दाखल झाले. आपल्या लाडक्या नेत्याचा अपघात कसा झाला? नेमके विमान कोठे व कसे कोसळले? हे पाहण्यासाठी कार्यकर्ते दुःखी व खिन्न मनाने आले होते. दिवसभरात येथे हजारो नागरिकांनी गर्दी केल्याने येथे पोिलस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

