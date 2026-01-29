Ajit Pawar Death:पडीक माळरानावर उसळली गर्दी; विमान अपघात झालेल्या ठिकाणी जमले राज्यभरातील हजारो कार्यकर्ते!

पुणे : अजित पवार यांच्या विमानाचा ज्या ठिकाणी अपघात झाला, त्या ठिकाणी बुधवारी (ता. २८) पुण्यासह राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते, अधिकारी व नागरिकांनी दाखल झाले. आपल्या लाडक्या नेत्याचा अपघात कसा झाला? नेमके विमान कोठे व कसे कोसळले? हे पाहण्यासाठी कार्यकर्ते दुःखी व खिन्न मनाने आले होते. दिवसभरात येथे हजारो नागरिकांनी गर्दी केल्याने येथे पोिलस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. .अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली तशी कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी सकाळपासूनच येण्यास सुरुवात केली. हे ठिकाण बारामतीच्या अलीकडे १० किलोमीटर गोजुबावी गावाजवळील विमानाच्या धावपट्टीवर आहे. पाटस ते बारामती पालखी महामार्गापासून दोन किलोमीटर बाजूला असलेल्या या ठिकाणी माळरान आहे. या मार्गावर कार्यकर्ते दुचाकी व चारचाकीने येत होते. मोटारींच्या पार्किंगने हा परिसर भरून गेला होता. खास करून पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, आटपाडी, सातारा, फलटण, पुणे शहर व ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते यांची संख्या जास्त होती. तसेच प्रत्येकाच्या डोळ्यात दुःख व अश्रू दाटून येत होते..अपघात झालेल्या ठिकाणी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. विमान अपघाताच्या परिसरात चोहोबाजूने गर्दी झाली होती. महिलांची संख्यादेखील मोठी होती. पोलिसांकडून गर्दी आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. प्रत्येकजण हा अपघात कसा झाला? याची चौकशी एकमेकांकडे करताना दिसत होता. या ठिकाणापासून गोजुबावी हे गाव दोनेक किलोमीटर अंतरावर आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (एनडीआरएफ) ४२ जवान दाखल झाले होते. तसेच राज्याच्या फॉरेन्सिक टीममधील पोलिस देखील माहिती घेत होते. गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी सातारा पोलिस दलातील पोलिसही आले होते. स्वतः साताऱ्याचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी देखील गर्दी नियंत्रित करत होते..मला जशी माहिती मिळाली तसं मी घरून दुचाकीवरून पाच मिनिटांत निघालो. मी एकटाच इथं दुचाकीवरून आलो आहे. मला दादांचे काम खूप आवडत होते. मी दादांचा कार्यकर्ता आहे. दीड वर्षांपूर्वी दादांसोबत पुण्याला असताना बोलणे झाले होते.- सागर गव्हाणे, आटपाडी.मला घटना समजली तेव्हा मी सोलापूरला होतो. तेथून दीड तासात या ठिकाणी आलो. दादांनी तळागाळातील खेळाडूंसाठी काम केले. ग्रामीण भागामध्ये क्रीडा संकुले उभारली. तसेच नुकत्याच झालेल्या सायकल स्पर्धेचे आयोजन त्यांच्या पाठिंब्याने झाले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मातीमध्ये खेळली जाणारी कुस्ती त्यांनी मॅटवर आणली आणि त्यामुळे आपले खेळाडू ऑलिंपिकपर्यंत जाऊ शकले.- युवराज नाईक, उपसंचालक, क्रीडा विभाग, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.