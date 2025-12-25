पुणे

Uruli Kanchan Crime : आरपीआयची महिला नेता असल्याची धमकी देऊन २ गुंठे जमीन हडपण्याचा प्रयत्न; तिघांवर गुन्हा दाखल

आरपीआयची महिला नेता असल्याची धमकी देऊन एका व्यवसायिकाच्या २ गुंठे जमिनीवर ताबा टाकून ती हडपण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना आली उघडकीस.
सकाळ वृत्तसेवा
- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - आरपीआयची महिला नेता असल्याची धमकी देऊन एका व्यवसायिकाच्या २ गुंठे जमिनीवर ताबा टाकून ती हडपण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

