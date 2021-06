दोन डिलिव्हरी बॉईजसह तिघांना अटक

By

पुणे - फूड डिलिव्हरी (Food Delivery) देण्यासाठी गेल्यानंतर सोसायटीच्या आवारात ज्येष्ठ महिलांवर (Old Women) पाळत ठेवून त्यांच्याकडील दागिने (Jewellery) हिसकावणा-या झोमॅटो, (Zomato) स्वीगीतील (Swiggy) दोन डिलिव्हरी बॉईजसह (Delivery Boys) तिघांना हडपसर पोलिसांनी अटक (Arrested) केली आहे. त्यांनी हडपसर आणि चंदननगर भागात ज्येष्ठ महिलांचे दागिने चोरल्याचे पोलिस तपासातून निष्पन्न झाले आहे. (Three Arrested with Zomato Swiggy Delivery Boy)

या प्रकरणी आकाश सिद्धलिंग जाधव (वय २३ सध्या रा. शिंदे वस्ती, हडपसर, मूळ रा. सेटलमेंट वसाहत, सोलापूर), विजय जगन्नाथ पोसा (वय २२, रा. तुळजाभवानीनगर, खराडी) आणि साहिल अनिल गायकवाड (वय १९, रा. सावरखेड, जि. सोलापूर) यांना अटक करण्यात आले आहे. आकाश हा झोमॅटो तर विजय हा स्वीगी कंपनीत गेल्या वर्षभरापासून डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत आहेत. गायकवाड एका व्यायामशाळेत सफाईचे काम करतो, अशी माहिती परिमंडळ पाचच्या उपायुक्त नम्रता पाटील यांनी दिली.

हडपसर भागातील निर्मल टाऊनशिप सोसायटीच्या आवारातून निघालेल्या एका ज्येष्ठ महिलेचे दागिने 16 जून रोजी चोरट्यांनी हिसकावून नेले होते. त्यानंतर पोलिसांनी सोसायटीच्या आवारातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासासाठी ताब्यात घेतले होते. चित्रीकरणात पसार झालेल्या चोरट्याकडे अ‍ॅपआधारित घरपोच खाद्यापदार्थ सेवा देणाºया कंपनीची पिशवी असल्याचे निदर्शनास आले होते.

त्यानंतर पोलिसांनी हडपसर भागातील दुकाने तसेच वेगवेगळ्या भागातील सीसीटीव्ही कॅमेºयांनी केलेले चित्रीकरण तपासासाठी ताब्यात घेऊन चोरट्यांचा माग काढण्यास सुरूवात केली. तेव्हा चोरटे चंदननगर, खराडीपर्यंत गेल्याचे निदर्शनास आले. पोलिसांनी जाधव, पोसा, गायकवाड यांचा माग काढून त्यांना ताब्यात घेतले. चोरट्यांकडून १ लाख ९७ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस उपायुक्त नम्रता पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त कल्याणराव विधाते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण कदम, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राजू अडागळे, दिगंबर शिंदे, सहायक निरीक्षक हनुमंत गायकवाड, उपनिरीक्षक सौरभ माने यांनी ही कारवाई केली.

चंदननगर चार ग्रॅमचे मंगळसुत्र हिसकावले :

हडपसरमधील घटनेनंतर 19 तारखेला देखील चंदननगर भागातील एका सोसायटीमधील ज्येष्ठ महिलेचे अंदाजे चार ग्रॅमचे मंगळसुत्र अशाच प्रकारे हिसकावून चोरीला गेले होते.

दोन्ही घटनेतील आरोपी एकच असावेत असा अंदाज होता. चोर शोधण्यासाठी चारशेहून अधिक सीसीटीव्हीचे फुटेज तपासून तिघांच्या अटक करण्यात आली. या दोन्ही घटनेतील 22 ग्रॅम सोन्याचे दागिने आरोपींकडून जप्त करण्यात आले आहे.

- नम्रता पाटील, उपायुक्त,परिमंडळ पाच