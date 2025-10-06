पुणे

Kondhwa Encroachment : कोंढव्यात तीन अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त

कोंढव्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून सुमारे ५ हजार ६०० चौरस फुटावरील बांधकाम पाडून टाकले.
kondhwa encroachment crime

kondhwa encroachment crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सोमवारी कोंढव्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून सुमारे ५ हजार ६०० चौरस फुटावरील बांधकाम पाडून टाकले. यात तीन बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
pune
Kondhwa
Encroached

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com