Pune Accident : पुणे शहरात वेगवेगळ्या अपघातात तिघांचा मृत्यू

पुणे - शहर आणि परिसरात गेल्या २४ तासांत रस्ते अपघातांमध्ये तिघांना जीव गमवावा लागला. तर, दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. येरवडा, बाणेर आणि लोणी काळभोर परिसरात या घटना घडल्या..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय घोरपडे (रा. यशवंतनगर, येरवडा) यांची रिक्षा बंद पडल्याने ते रस्त्यावर उभे होते. दरम्यान, पाठीमागून आलेल्या एका वाहन चालकाने त्यांना धडक दिली. यात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना येरवड्यातील गोल्फ क्लबजवळ औद्योगिक शाळेसमोर घडली. याप्रकरणी त्यांच्या मुलीने २६ मे रोजी येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बाणेर-सूस रस्त्यावर दुचाकीस्वार सक्षम चिंतेश्वर बोराडे (वय-१९, रा. गेवराई, जि. बीड) याने दुचाकी गतिरोधकावरून वेगात चालवली. त्यामुळे दुचाकीवरील तिघे जण पदपथावर फेकले गेले. ब्रम्हकुमारी राजयोग केंद्र इमारतीसमोर झालेल्या या अपघातात दुचाकीवरील सहप्रवासी तरुण प्रसाद सुनील शेकडे (वय-२०, रा. पालघर) याचा डोक्याला गंभीर मार लागल्याने जागीच मृत्यू झाला. तर अमित धोंडिबा साळुंखे (वय-२०) हा गंभीर जखमी झाला आहे. याबाबत २६ मे रोजी पोलिस अंमलदार सुनील सूर्यवंशी यांनी बाणेर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..तसेच, लोणी काळभोर येथील बोरकरवस्तीजवळ एका वाहनचालकाने भरधाव मोटार चालवून रस्ता ओलांडणाऱ्या एका ३० वर्षीय तरुणाला धडक दिली. या अपघातात अनोळखी तरुणाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मोटारचालक संतोष भीमराव राठोड (वय-४१, रा. वाकड) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.