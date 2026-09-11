पुणे

Manchar Accident : दोन भीषण अपघातांत खेड तालुक्यातील दोघांचा व आंबेगाव तालुक्यातील एकाचा मृत्यू; एक गंभीर जखमी

आंबेगाव तालुक्यात मंचर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी (ता. ११) दुपारी झालेल्या दोन भीषण अपघातांत तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला.
Three Death in Eco Car

Three Death in Eco Car

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - आंबेगाव तालुक्यात मंचर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी (ता. ११) दुपारी झालेल्या दोन भीषण अपघातांत तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर- मोरडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे इको मोटारीचा अपघात झाला, तर नारायणगाव-जाधववाडी अष्टविनायक महामार्गावर मोटारसायकलला स्विफ्ट मोटारीने धडक दिल्याने दुसरा अपघात झाला.

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