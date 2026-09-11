Manchar Accident : दोन भीषण अपघातांत खेड तालुक्यातील दोघांचा व आंबेगाव तालुक्यातील एकाचा मृत्यू; एक गंभीर जखमी

मंचर - आंबेगाव तालुक्यात मंचर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी (ता. ११) दुपारी झालेल्या दोन भीषण अपघातांत तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर- मोरडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे इको मोटारीचा अपघात झाला, तर नारायणगाव-जाधववाडी अष्टविनायक महामार्गावर मोटारसायकलला स्विफ्ट मोटारीने धडक दिल्याने दुसरा अपघात झाला..मंचर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळील मोरडेवाडी येथे आनंदराव शंकर कोळेकर (वय ५३, रा. करंजविहिरे, ता. खेड) व किरण बाबुराव डुंबरे (वय ३५, रा. दावडी, ता. खेड) हे इको मोटारीतून (एमएच १४ एचडब्ल्यू ४३२७) आळेफाटा येथे उपचार घेत असलेल्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी जात होते. त्यावेळी मोटारीवरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्ता सोडून सुमारे २० फूट खाली कोसळली. या अपघातात मोटारीचा चक्काचूर झाला. गंभीर दुखापत झाल्याने कोळेकर व डुंबरे यांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच विजय तांबडे, संतोष ढमाले यांच्यासह परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. दोघांचे मृतदेह मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले असून रात्री शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू होती.दरम्यान, नारायणगाव-जाधववाडी अष्टविनायक महामार्गावर जाधववाडी गावाजवळ रमेश भाऊ जाधव (वय ५६) व तुषार सुरेश जाधव (वय ३१, दोघेही रा. जाधववाडी, ता. आंबेगाव) हे नारायणगाव येथे गवार विकून माघारी येत असताना मागून आलेल्या स्विफ्ट मोटारीने त्यांच्या मोटारसायकलला धडक दिली. या अपघातात रमेश जाधव यांचा जागीच मृत्यू झाला. तुषार जाधव गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर नारायणगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..माजी उपसरपंच संपत जाधव व कैलास जाधव यांनी अपघाताची माहिती पोलिसांना दिली. मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार लक्ष्मण उंडे ,पोलीस रमेश उगलेयांनी दोन्ही ठिकाणी घटनास्थळी पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे..माहेरी सोडले अन् काळाने हिरावले...आनंदराव कोळेकर यांचे किरण डुंबरे हे भाचे जावई होत. डुंबरे यांचा विवाह अवघ्या दीड वर्षापूर्वी झाला होता. पत्नीचा प्रसूतीचा कालावधी जवळ आल्याने डुंबरे यांनी शुक्रवारी पत्नीला माहेरी करंजविहिरे येथे सोडले. ते आनंदराव कोळेकर यांच्यासोबत इको मोटारीतून आळेफाटा येथे रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी निघाले. मात्र, नातेवाईकाला भेटण्यापूर्वीच काळाने दोघांवर झडप घातली.ज्यांच्या संसाराची नवी सुरुवात होण्याची वेळ आली होती, हललेला पाळणा पाहायचा होता. पण त्याच संसारावर नियतीने असा घाला घातल्याने परिसर सुन्न झाला आहे. पत्नीला माहेरी सोडून काही तासांतच पतीचा मृत्यू झाल्याने डुंबरे यांच्या कुटुंबीयांवर तसेच कोळेकर कुटुंबावरदुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे करंजविहिरे आणि दावडी गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.