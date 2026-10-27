Leopard Cubs : वडगाव आनंदमध्ये उसाच्या शेतात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; परिसरात भीतीचे वातावरण

- राजेश कणसेआळेफाटा - वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथील पांढरमळा परिसरात अजित गोपाळ वाळुंज यांच्या उसाच्या शेतात बिबट्याची सुमारे दहा ते पंधरा दिवसांची तीन पिल्ले आढळून आली. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..वाळुंज यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना कामगारांना ही पिल्ले दिसली. याबाबत माजी उपसरपंच गणेश भुजबळ यांना माहिती देण्यात आली. त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. खबरदारी म्हणून संबंधित शेतातील ऊसतोड तात्पुरती बंद करण्यात आली. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पिल्लांना सुरक्षित ठिकाणी हलविले असून, त्यांच्या मादी बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकारी अनिल सोनवणे व ज्ञानेश्वर साळुंखे यांनी दिली..आळेफाटा परिसरातील राजुरी, बोरी बुद्रुक, आळे, वडगाव आनंद, साळवाडी व जाधववाडी ही गावे बिबट्यांच्या वावरामुळे संवेदनशील बनली आहेत. परिसरात ऊसतोड सुरू झाल्याने बिबटे मानवी वस्तीजवळ येत असून पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.या भागात बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी उपसरपंच संतोष पादीर, गणेश भुजबळ, निमेश वाळुंज, निलेश वाळुंज व शाम वाळुंज यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.