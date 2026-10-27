पुणे

Leopard Cubs : वडगाव आनंदमध्ये उसाच्या शेतात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; परिसरात भीतीचे वातावरण

उसाच्या शेतात बिबट्याची सुमारे दहा ते पंधरा दिवसांची तीन पिल्ले आढळून आली. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Three leopard cubs found in Ajit Walunj’s sugarcane field in Vadgaon Anand.

Three leopard cubs found in Ajit Walunj’s sugarcane field in Vadgaon Anand.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेश कणसे

आळेफाटा - वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथील पांढरमळा परिसरात अजित गोपाळ वाळुंज यांच्या उसाच्या शेतात बिबट्याची सुमारे दहा ते पंधरा दिवसांची तीन पिल्ले आढळून आली. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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