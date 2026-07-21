Leopard Cub : शिंगवे येथे तीन महिन्यांचा बछडा मानवी वस्तीत; बछड्याला सुरक्षितपणे घेतले ताब्यात

निरगुडसर - शिंगवे (ता. आंबेगाव) येथील गोरडेमळा परिसरात मंगळवार (ता. २१) रोजी सकाळी बिबट्याचा सुमारे तीन महिन्यांचा बछडा थेट मानवी वस्तीत आल्याने परिसरात घबराट पसरली. मात्र ग्रामस्थांनी दाखविलेल्या सतर्कतेमुळे आणि वन विभागाच्या तत्पर कारवाईमुळे बछड्याला सुरक्षित ताब्यात घेण्यात आले..गोरडेमळा येथील रहिवासी बाळासाहेब पांडुरंग गोरडे यांच्या घरासमोरील शेडमध्ये सकाळी सुमारे पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या पत्नी यांना हा बछडा दिसला. त्यानंतर बाळासाहेब गोरडे तसेच उपसरपंच हिरामन गोरडे यांनी गावातील वन्यजीव बचाव कार्यात कार्यरत असलेले दत्ता राजगुरू यांच्याशी संपर्क साधला तसेच तत्काळ वन विभागालाही सदर घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले.वनविभागाने बछड्याला कोणतीही इजा न होता सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्यात आले..वन विभागाने प्राथमिक पाहणीनंतर बछड्याची आई जवळपासच्या परिसरात असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बछड्याला घरालगतच्या उसाच्या शेतात विशेष पिंजऱ्यामध्ये ठेवले आहे. बिबट मादी आपल्या बछड्याला परत घेऊन जाते का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्याठिकाणी ट्रॅप कॅमेराही बसविण्यात आला आहे. वन विभागाचे कर्मचारी परिसरावर सातत्याने लक्ष ठेवून असून पुढील कार्यवाही परिस्थितीनुसार करण्यात येणार आहे..या घटनेमुळे शिंगवे व परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र वन विभागाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखण्याचे तसेच परिसरात वावरताना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच बछडा किंवा अन्य वन्यप्राणी दिसल्यास त्याला त्रास न देता तातडीने वन विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.