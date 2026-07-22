पुणे

Pune News : तीनवर्षीय राजवर्धिनीकडून १०० किल्ले सर; रायरेश्वर मंदिरात कुटुंबाकडून संकल्पसिद्धी अभिषेक, पूजन

पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील बाल दुर्गप्रेमी राजवर्धिनी प्रसाद चव्हाण हिने अवघ्या ३ वर्षे ४ महिन्यांच्या वयात शंभर गड किल्ले सर करण्याची किमया केली आहे.
Rajwardhini Chavan

Rajwardhini Chavan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिर्डोशी - पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील बाल दुर्गप्रेमी राजवर्धिनी प्रसाद चव्हाण हिने अवघ्या ३ वर्षे ४ महिन्यांच्या वयात शंभर गड किल्ले सर करण्याची किमया केली आहे. आई अमृता व वडील प्रसाद यांची तिला प्रेरणा मिळाली. या ऐतिहासिक कामगिरीनिमित्त किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) येथे रविवारी (ता. १९) संकल्पसिद्धी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

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