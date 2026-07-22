Pune News : तीनवर्षीय राजवर्धिनीकडून १०० किल्ले सर; रायरेश्वर मंदिरात कुटुंबाकडून संकल्पसिद्धी अभिषेक, पूजन

हिर्डोशी - पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील बाल दुर्गप्रेमी राजवर्धिनी प्रसाद चव्हाण हिने अवघ्या ३ वर्षे ४ महिन्यांच्या वयात शंभर गड किल्ले सर करण्याची किमया केली आहे. आई अमृता व वडील प्रसाद यांची तिला प्रेरणा मिळाली. या ऐतिहासिक कामगिरीनिमित्त किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) येथे रविवारी (ता. १९) संकल्पसिद्धी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतलेल्या रायरेश्वरावरील मंदिरात अभिषेक, पूजन व आरती करून राजवर्धिनीच्या शंभर गडांच्या दुर्गप्रवासाची सांगता करण्यात आली. या वेळी तिच्या कुटुंबासह किरण कंक, राजेंद्र पवार, शिवराज पाटील यांसह दुर्गप्रेमी उपस्थित होते. उपस्थितांनी अभिनंदन करत तिच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या..राजवर्धिनीचा दुर्गप्रवास तिच्या वयाच्या अवघ्या दहाव्या महिन्यात किल्ले रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधी दर्शनापासून सुरू झाला. त्यानंतर सिंहगड, शिवनेरी, रायगड, राजगड, तोरणा, प्रतापगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, साल्हेर यांसह महाराष्ट्रातील अनेक गड तिने आपल्या छोट्या पावलांनी सर केले. आज अवघ्या ३ वर्षे ४ महिन्यांच्या वयात तिने १०० गडांचा टप्पा पूर्ण करून एक प्रेरणादायी इतिहास घडवला..विविध पुरस्कारांची मानकरीराजवर्धिनीने अवघ्या तीन वर्षांच्या आत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेल्या १२ किल्ले सर केले. ही कामगिरी करणारी ती जगातील सर्वांत कमी वयातील एक ठरली आहे. तिच्या या अद्वितीय कार्याची दखल घेत इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड (दोन वेळा), इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये तिच्या विक्रमाची नोंद झाली. याशिवाय तिला बालशौर्य पुरस्कार २०२५ याने गौरविण्यात आले असून, कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे सीएनबीसी- टीव्ही १८ आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील ‘फ्युचर फिमेल फॉरवर्ड’ या पुरस्कारानेही तिचा सन्मान करण्यात आला आहे..१०० गडांचा संकल्प हा केवळ विक्रमासाठी नव्हता. लहान वयापासून मुलांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, सह्याद्रीचे प्रेम आणि संस्कार यांची ओळख करून देणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. हा संकल्प पूर्ण झाल्यानंतर श्री रायरेश्वराच्या चरणी अभिषेक करून कृतज्ञता व्यक्त करणे, हा आमच्या कुटुंबासाठी अत्यंत भावनिक व अविस्मरणीय क्षण आहे.- प्रसाद चव्हाण, राजवर्धिनीचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.