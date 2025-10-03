Pune Crime: पुण्यातील दौंडमध्ये थरारक घटना! पत्नीचा गळा दाबून खून, नंतर उचललं टोकाचं पाऊल

पुणे : पुण्यातील दौंड तालुक्यात हृदयद्रावक घटना घडली आहे. घरगुती वादातून पतीने पत्नीचा गळा दाबून खून केला आणि त्यानंतर राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या दुहेरी मृत्यूनं संपूर्ण गावात खळबळ उडाली आहे..ही घटना रावणगाव (रानमळा वस्ती परिसर) येथे घडली. मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये पत्नीचं नाव जयश्री अशोक गावडे (वय 45) असून, तिचा खून केल्यानंतर पती अशोक मारुती गावडे (वय 50) यांनी आत्महत्या केली..Pune Crime : मगरपट्टा परिसरातील अनधिकृत कॉल सेंटरवर छापा; चालक-मालकांसह ३२ कर्मचारी ताब्यात.शेती करून उदरनिर्वाह करत होतेदोघेही शेती करून उदरनिर्वाह करत होते. त्यांच्यामागे दोन मुले आहेत. माहितीप्रमाणे, मध्यरात्रीच्या सुमारास पती-पत्नीमध्ये जोरदार वाद झाला. त्यातून संतापाच्या भरात अशोक गावडे यांनी पत्नीचा गळा दाबून खून केला आणि नंतर फॅनला गळफास घेऊन जीवन संपवलं..पोलिसांनी घटनास्थळी धावसकाळी गावकऱ्यांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टमसाठी पाठवले. या घटनेचा तपास दौंड पोलीस करत आहेत..दरम्यान, दाम्पत्यामध्ये नेमका कशावरून वाद झाला आणि पतीने एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं, याचा शोध पोलिस घेत आहेत..Pune Crime : साडेपाच कोटींची खंडणी उकळल्याप्रकरणी बंडू आंदेकर टोळीवर गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.