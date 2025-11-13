Katraj Zoo : कात्रज प्राणी संग्रहालयाचे तिकीट महागणार; स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव सादर

पुणे - कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील तिकीट दरात सव्वा पट ते दोन पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या सादर केला आहे. प्राणी संग्रहालयाचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढल्याने शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे यापूर्वी २०१८ मध्ये तिकीट दरवाढ केली होती..कात्रज प्राणी संग्रहालयात प्राण्यांची वाढत असून, नवनवीन दुर्मिळ प्राण्यांचा या संग्रहालयात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच नव्या प्रजातींसाठी उभारली जाणारी प्रदर्शने, संग्रहालयाची देखभाल दुरुस्ती, नव्या प्राण्यांसाठी तयार केले जाणारे खंदक, त्यांचे खाद्य, उपचार यासाठीचा खर्च वाढत चालला आहे. महापालिका आयुक्तांनी काही आठवड्यांपूर्वी प्राणी संग्रहालयास भेट दिली होती..त्यावेळी घेण्यात आलेल्या आढाव्यामध्ये तिकीट दरवाढ करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार प्रस्ताव सादर झाला आहे. देशातील इतर प्राणी संग्रहालयांच्या तुलनेत पुण्यातील तिकीट दर कमी असल्याने वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे महसुली उत्पन्न वाढून प्राणी संग्रहालय स्वयंपूर्ण होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे..या प्रस्तावात केवळ प्रवेश शुल्क आणि बॅटरी ऑपरेटेड वाहनांच्या शुल्कात वाढ केली आहे. चित्रीकरण आणि गाइड शुल्क पूर्वीप्रमाणेच असणार आहे..अशी आहे प्रस्तावित तिकीट दरवाढप्रकार - सध्याचे शुल्क (रुपयांमध्ये)- प्रस्तावित दर (रुपयांमध्ये)प्रौढ व्यक्ती - ४० - ६०लहान मुले - १० - २०विदेशी नागरिक - १०० - १५०खासगी शाळेतील विद्यार्थी - १० - २०शासकीय शाळेतील विद्यार्थी - ५ - १०बॅटरी वाहन (प्रौढ व्यक्ती) - ४० - ५०बॅटरी वाहन (लहान मुले) - २५ - ३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.