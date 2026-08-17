पुणे

पाककृती

पाककृती
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पाककृती

तिळाच्या पानाची चटणी
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साहित्य ः तिळाची पाने २ वाट्या, लाल सुक्या मिरच्या ८ ते १०, लसूण ८ ते १० पाकळ्या, जिरे १ चमचा तेल २ चमचे, मीठ चवीप्रमाणे.

कृती ः
तिळाच्या झाडाची कोवळी पाने घेऊन ती स्वच्छ धुवून घ्यावीत. एका कढईत तेल गरम झाले की जिरे तडतडले की पाने घालून परतून झाकण ठेवून शिजवून घ्या. थंड झाल्यावर मिरच्या, तिळाची पाने, मीठ, लसूण घालून पाट्यावर वाटून घ्या. ही चटणी चवीला छान लागते.

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