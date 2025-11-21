पुणे

Pune News : सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास सफाई कामगारांना दीड पट वेतन

सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना त्या दिवसाचे दीडपट वेतन देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना त्या दिवसाचे दीडपट वेतन देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सुमारे साडेसात हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

