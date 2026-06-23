पुणे

‘तिरुप्परनकुंद्रम’ प्रकरणी तमिळनाडू सरकारची याचिका

‘तिरुप्परनकुंद्रम’ प्रकरणी तमिळनाडू सरकारची याचिका
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नवी दिल्ली, ता. २३ (पीटीआय) ः तमिळनाडूमधील तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवर दिवा लावण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगी विरोधात तमिळनाडूतील जोसेफ विजय यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराईमधील खंडपीठाने तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवर उत्सव काळात दिवा लावण्याबाबत २०२५मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेला निकल यावर्षी सहा जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी कायम ठेवला होता. तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवर दिवा लावल्याने धार्मिक भावना दुखावून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करणे हे काल्पनिक भूत मानगुटीवर बसवून घेण्यासारखे असून, संबंधित जागा ही श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी मंदिराची असून, वक्फ बोर्डाने यावर आक्षेप घेण्याचा संबंधच येत नाही, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले होते.

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