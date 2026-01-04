पुणे

Pune: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! लेसर आणि बीम लाईट्सवर ६० दिवसांची बंदी; नियम मोडल्यास पोलिसांकडून कारवाईचा इशारा

Pune Laser Light Ban: विमानांचे सुरक्षित लँडिंग आणि टेकऑफ सुनिश्चित करण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून लोहगाव विमानतळाच्या १५ किमी परिघात लेसर आणि बीम लाईट्सवर ६० दिवसांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विमानांचे सुरक्षित लँडिंग आणि टेकऑफ सुनिश्चित करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. लोहेगाव नागरी आणि लष्करी विमानतळ संकुलाच्या आसपास आकाशात हाय-बीम लाईट्स आणि लेसर लाईट्सचा वापर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सहपोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा यांनी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे.

