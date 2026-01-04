Pune: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! लेसर आणि बीम लाईट्सवर ६० दिवसांची बंदी; नियम मोडल्यास पोलिसांकडून कारवाईचा इशारा

विमानांचे सुरक्षित लँडिंग आणि टेकऑफ सुनिश्चित करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. लोहेगाव नागरी आणि लष्करी विमानतळ संकुलाच्या आसपास आकाशात हाय-बीम लाईट्स आणि लेसर लाईट्सचा वापर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सहपोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा यांनी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे. .ही बंदी ५ जानेवारीपासून ६० दिवसांसाठी लागू असेल. भारतीय हवाई दलाने (IAF) प्रशासनाला कळवले होते की लग्न आणि इतर कार्यक्रमांदरम्यान निघणाऱ्या लेसर दिव्यांमुळे वैमानिकांचे लक्ष विचलित होते, ज्यामुळे गंभीर हवाई अपघातांचा धोका निर्माण होतो. लोहेगाव विमानतळाच्या १५ किमी हवाई क्षेत्राच्या परिघात हे निर्बंध लागू असतील. रात्रीच्या वेळी धावपट्टी आणि एटीसी टॉवरवरून येणारे सिग्नल समजण्यात वैमानिकांना अडचण येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Raju Shetti: शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष तीव्र करणार: माजी खासदार राजू शेट्टी; शेतीमालाच्या बाजारभावासाठी लढणार!.प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कार्यक्रम आयोजक या सूचनांचे उल्लंघन करत आढळले तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. लोहगाव विमानतळावर हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचा तसेच अनेक व्यावसायिक उड्डाणांचा प्रचंड ताण येतो, हे लक्षात घेऊन सुरक्षा मानके कडक करण्यात आली आहेत..तर दुसरीकडे पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. शनिवारी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पुण्यात जोरदार प्रचार सुरू केला. यावेळी त्यांनी मतदारांना पुण्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि 'विकसित पुणे'चा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले..अजितदादांचा तो उमेदवार कोण? ज्याच्या त्रासाला कंटाळून एकानं संपवलं आयुष्य, ३० पानांची सुसाइड नोटमध्ये अनेक नावं.निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीलाच विरोधी पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांच्या उपस्थितीत शिवाजीनगर मतदारसंघातील अनेक प्रभावशाली नेते भाजपमध्ये सामील झाले. भाजपमध्ये सामील झालेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये शैलजा खेडेकर आणि अर्चना काबळे (माजी नगरसेवक), नाना वाळके (शिवसेना उद्धव गट), शशिकांत पांडुळे आणि वसुधा निर्भणे (राष्ट्रवादी शरद पवार गट) आणि अनिल पवार (निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि काँग्रेस शहर उपाध्यक्ष) यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.