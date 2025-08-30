मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी योजनेस वराळे पात्र ठरेल

आंबेठाण, ता. ३० : वराळे (ता.खेड) ग्रामपंचायत ही मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी योजनेस पात्र ठरेल, अशी ग्रामपंचायत आहे. राज्यात गावाला हे यश मिळावे यासाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले.
वराळे येथे विविध विकासकामे उद्घाटन आणि लोकार्पण कार्यक्रम प्रसंगी पाटील बोलत होते. यावेळी ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळा विस्तारीकरण, बहुउद्देशीय इमारत, पाणीपुरवठा योजना आणि अन्य विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी माजी सभापती शरद बुट्टेपाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी, जिल्हा प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, गट विकास अधिकारी विशाल शिंदे, जिल्हा पाणीपुरवठा अधिकारी अमित पाथरवड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी देसाई, अजित बुट्टेपाटील, अमित अभ्यंकर, गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले, सरपंच पूजा बुट्टेपाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्या सुरेखा ठाकर, खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष दत्तात्रेय टेमगिरे, सुनील देवकर, माजी सरपंच दिनेश लांडगे, दत्तात्रेय मांडेकर, काळूराम पिंजण, उज्ज्वला चव्हाण, शुभांगी बुट्टेपाटील, सुनीता ठाकर, ग्रामपंचायत अधिकारी नीलिमा जाधव, मुख्याध्यापक प्रवीण घोडे, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष श्रीकृष्ण बुट्टेपाटील, पोलिस पाटील उषा बुट्टेपाटील, सोसायटी उपाध्यक्ष गणेश आंद्रे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. गजानन पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत ५ स्किल सेंटर उभारणार आहोत. त्यातील एक आंबेठाण येथे देणार आहोत. सध्या शिक्षण आणि आरोग्य खूप महाग झाले असल्याने नागरिकांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि आरोग्य सुविधा यांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सूत्रसंचालन बाळासाहेब घाटे यांनी, प्रास्ताविक माजी सरपंच विश्वास बुट्टेपाटील यांनी तर प्रवीण घोडे यांनी आभार मानले.
वराळे गावाला चार वेळा जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली हे जनतेच्या विश्वासाने साध्य झाले. लोकप्रतिनिधींनी स्वच्छ आणि सकारात्मक हेतू ठेऊन कामे करावी.
- शरद बुट्टे, माजी सभापती
विकासगाथा सांगणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन
राज्यात ग्रामविकासात पोपटराव पवार, मल्लिनाथ कलशेट्टी ही जी महत्त्वाची नावे आहेत त्यातील शरद बुट्टेपाटील हे एक नाव आहे. वराळे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून १९६५ पासून ते आजपर्यंत गावचा इतिहास आणि विकासगाथा सांगणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.