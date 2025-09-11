भामचंद्र डोंगरावर साधनेला योग्य वातावरण : कराडकर
आंबेठाण, ता. ११ : ‘‘तीर्थक्षेत्र भामचंद्र डोंगराच्या (ता. खेड) भोवती एमआयडीसीचा विळखा पडला असला तरी येथील वातावरण साधकाला आणि साधनेला योग्य आहे.’’ असे मत ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांनी भामचंद्र डोंगर पायथा येथे व्यक्त केले.
भामचंद्र डोंगर पायथा येथे अनेक वर्ष वास्तव्यास असलेल्या नामदेव बाबांना श्रद्धांजली वाहताना ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार बाबाजी काळे, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, माजी सभापती शरद बुट्टेपाटील, पांडुरंग महाराज घुले, पुरुषोत्तम महाराज मोरे, उमेश महाराज मोरे, भानुदास महाराज मोरे, साखरचंद महाराज लोखंडे, भंडारा डोंगर देवस्थानचे विश्वस्त बाळासाहेब काशीद, शंकर महाराज मराठे, चैतन्य महाराज वाडेकर, अतुल देशमुख, सदाशिव करंडे, कैलास लिंभोरे, गणेश बोत्रे, तेजस झोडगे उपस्थित होते. यावेळी नामदेव बाबांच्या स्मृतीजपण्यासाठी वृक्षारोपण करण्यात आले.
कराडकर म्हणाले, ‘‘नामदेव बाबांचे जीवन कृतकृत्य झाले. अनेकांच्या वाट्याला असे जीवन येत नाही. पद आणि प्रतिष्ठा याचा अंत कुणाला सापडला नाही. परंतु बाबांचे जीवन परिपूर्ण आहे. नामदेव बाबांचे जीवन निरपेक्ष होते.’’
यावेळी श्रद्धांजली व्यक्त करताना अनेकांनी ‘साधकांना मार्गदर्शक करणारे एक पितृछत्र हरपले,’ अशी भावना व्यक्त केली. तुकाराम महाराज मुरूमकर आणि दत्ता महाराज भोसले यांनी पसायदान म्हटले. सूत्रसंचालन बाळासाहेब घाटे यांनी केले.
