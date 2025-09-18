ग्राम समृद्धमध्ये यशस्वी होण्याचा वराळेकरांचा निर्धार
आंबेठाण, ता. १८ : यापूर्वी ग्राम विकासात विभागीय स्तरावर यश मिळविलेल्या वराळे (ता. खेड) ग्रामपंचायतीने मुख्यमंत्री ग्राम समृद्ध अभियानात सहभाग घेतला आहे. या अभियानात उतरून राज्यात गावचे नाव उंचावण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे.
वराळे गावाने यापूर्वी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत विभागीय स्तरावर यश मिळविले असून स्मार्ट ग्रामचा पुरस्कार प्राप्त केला आहे. तसेच ग्रामपंचायतीने निर्मलग्राम पुरस्कार देखील मिळविला आहे.
वराळे (ता. खेड) येथे घेतलेल्या ग्रामसभेत हा निर्धार केला. पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती शरद बुट्टेपाटील यांनी नागरिकांना मार्गदर्शन केले. खेड पंचायत समितीच्या छोटे पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंता रूपाली तांदळे, विस्ताराधिकारी शिवप्रसाद वांगस्कर हे या अभियानासाठी पर्यवेक्षक म्हणून उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत अधिकारी देवदत्त सांडभोर यांनी अभियानाची संपूर्ण माहिती ग्रामस्थांना दिली. माजी सरपंच विश्वास बुट्टेपाटील यांनी वराळे गावात नव्याने निर्माण झालेल्या रस्त्यांची माहिती नकाशाद्वारे ग्रामस्थांना दिली. या अभियानाची सुरुवात करताना घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत ओला कचरा व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी ग्रामस्थांना कचराकुंडीचे वाटप केले. तसेच ॲनिमियामुक्त गाव अंतर्गत महिलांच्या हिमोग्लोबिन, बीपी, शुगर यांची तपासणी केली. यासाठी आरोग्य उपकेंद्रातील अवधूत डेरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व्यवस्था केली.
याप्रसंगी माजी जिल्हा परिषद सदस्या सुरेखा ठाकर, ग्राम महसूल अधिकारी मनोज जाधव, माजी सरपंच दिनेश लांडगे, मुख्याध्यापक प्रवीण घोडे, अंगणवाडी सेविका चंद्रकला धायबर, पोलिस पाटील उषा बुट्टेपाटील, ग्रामपंचायत सदस्य सुनीता ठाकर, उज्ज्वला चव्हाण आदी उपस्थित होत्या. सरपंच पूजा बुट्टेपाटील यांनी आभार मानले.
