मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून भामा आसखेडमध्ये रोजगाराच्या संधी
आंबेठाण, ता. २४ : ‘‘भामा आसखेड जलाशयात (ता. खेड) २०२५-२०३० या कालावधीसाठी आदिवासी पश्चिम विभाग भूजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेला मत्स्य ठेका मिळाला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या असून, स्थानिकांनी नियम आणि अटींचे पालन करून रोजगार प्राप्त करावा,’’ असे आवाहन संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष ज्ञानेश्वर साळुंके यांनी केले आहे.
याबाबत बोलताना साळुंखे यांनी सांगितले की, ‘‘ज्यांना रोजीरोटीसाठी मासेमारी करायची आहे त्यांनी दर महिन्याला पास काढणे, तसेच पकडलेले मासे संस्थेला देणे बंधनकारक आहे. धरणात जाळे टाकताना संस्थेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असून, ही मासेमारी करत असताना एक किलोच्या आतील मासे पकडणे कायद्याने गुन्हा आहे, तसेच मासे चोरून विकणे हा गुन्हा समजला जाईल.’’
त्यामुळे तालुक्याच्या पश्चिम भागातील नागरिकांनी रोजंदारीसाठी नियम आणि अटींचे पालन करून भामा आसखेड धरणात संस्थेच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करावा, असेही साळुंके यांनी सांगितले आहे.
