वासुली ते सुदुंबरे रस्ता अखेर सुरू
आंबेठाण, ता. १६ : वासुली ते सुदुंबरे असा खेड आणि मावळ तालुक्याला जोडणारा रस्ता अखेर सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे कामगार, शालेय विद्यार्थी, शेतकरी यांची दळणवळणाची मोठी समस्या दूर होणार आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने देखील वृत्त प्रसिद्ध करून प्रवासी नागरिकांची होत असलेली ससेहोलपट मांडत हा रस्ता लवकरात लवकर नागरिकांसाठी खुला करणे किती गरजेचे आहे हे निदर्शनास आणून दिले होते.
एनडीआरएफच्या बाजूने जाणारा हा रस्ता दुरुस्तीसाठी आणि त्यानंतर संरक्षण भिंत दुरुस्तीसाठी मागील सात ते आठ महिन्यांपासून बंद होता. यामुळे नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत होती.
वासुली बाजूकडून सुदुंबरे गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम काही महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले होते. मात्र, सुदुंबरेकडील काम बाकी असल्याने या कामाची दुरुस्ती सुरू होती. ही दुरुस्ती सुरू असतानाच एनडीआरएफची संरक्षण भिंत पावसात कोसळली होती. त्यामुळे एक काम संपत आल्यानंतर लगेच दुसरे काम सुरू करण्यात आले, त्यामुळे हा रस्ता दुरुस्तीसाठी बराच कालावधी गेला.
रस्ता बंद झाल्याने नागरिकांना दूरवर वळसा घालून त्यांच्या इच्छित स्थळी जावे लागत होते. खेड तालुक्यातील नागरिकांचा पुणे, पिंपरी चिंचवड, देहू, तळेगाव दाभाडे, देहूरोड या भागाशी नित्याचा संपर्क आहे. याशिवाय शालेय विद्यार्थी, शेतकरी, दूधवाले यांना सोयीचा मार्ग म्हणून हा मार्ग वापरला जातो. त्यामुळे या मार्गाची तत्काळ दुरुस्ती करून हा रस्ता नागरिकांसाठी लवकरात लवकर खुला करावा, अशी मागणी केली जात होती.
मागील अनेक महिने रस्त्याचे हे काम खोळंबल्याने नागरिकांना एचपी चौक मार्गे किंवा खालुंब्रे मार्गे चाकण एमआयडीसीत यावे लागत होते. त्यामुळे वेळ आणि इंधन वाया जात होते. परिणामी या भागात वाहतूककोंडी होत होती. त्यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. मात्र, आता हा रस्ता सुरू झाल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असून, खालुंब्रे, एचपी चौकातील वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात यामुळे कमी होणार आहे.
शिंदे गावातील स्थानिक रहिवासी आणि भाजपचे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील देवकर यांनी याबाबत पाठपुरावा देखील केला होता.
