सुदुंबरे येथील सीबीआरएन स्पर्धेत महाराष्ट्र प्रथम
आंबेठाण, ता. १७ : सुदुंबरे (ता. मावळ) येथील एनडीआरएफ बटालियनमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या प्रशासन विभागामार्फत केमिकल बायोलॉजिकल रेडिओलॉजिकल अँड न्यूक्लियर (सीबीआरएन) स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाने प्रथम क्रमांक पटकावला.
आपत्कालीन परिस्थितीसंबंधी प्रादेशिक स्तरावरील ही स्पर्धा १३ ऑक्टोबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत घेण्यात आली. या स्पर्धेत गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यातील राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलांचा समावेश होता. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या पाचही संघांनी समर्पण आणि कार्यक्षमता सिद्ध करीत आपले कौशल्य दाखवले. विशेषतः महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन संघांनी चांगली कामगिरी करीत राष्ट्रीय स्पर्धेत स्थान मिळवले. पात्र ठरलेले हे दोन्ही संघ २७ ते २९ ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील ८ व्या बटालियन या स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत.
या कार्यक्रमाला ऑपरेशन्स विभागाचे डीआयजी मोहसीन शाहेदी, संतोष बहादूर सिंग यांच्यासह राज्यस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल संघांमधील समन्वय आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण मजबूत करण्यासाठी ही स्पर्धा उपयुक्त ठरली. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षेप्रति या दलांची बांधिलकी अधिकच मजबूत झाली.
