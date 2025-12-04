तळशेत फाटा- कोये रस्त्याचे ‘तीन तेरा’
आंबेठाण, ता. ४ : अवघ्या काही महिन्यापूर्वी नवीन केलेल्या आणि त्यानंतर काही दिवसांतच दुरुस्त करावा लागलेल्या तळशेत फाटा ते कोये (ता. खेड) या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. नूतनीकरणानंतर अवघ्या काही महिन्यात तर दुरुस्तीनंतर अवघ्या तीनच दिवसात या रस्त्याचे ‘तीन तेरा’ वाजले आहेत. उखडलेली खडी रस्त्यावर पडल्याने ती प्रवासासाठी धोकादायक ठरत असून, अपघाताला निमंत्रण देत आहे.
मे महिन्यात या रस्त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. परंतु, त्यावेळी होत असलेले नूतनीकरण हे निकृष्ट होत असल्याचे पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांना सांगूनही त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम पावसाळा उघडताच हा रस्ता पुन्हा उखडायला सुरुवात झाली आणि नागरिकांना अवघ्या काही दिवसच डांबरी रस्त्याचा आनंद घेता आला. काही दिवसांपूर्वी या रस्त्याची डागडुजी केली होती. परंतु, ही डागडुजी देखील अल्पकालीन ठरली आहे. कारण डांबराने बुजविलेले खड्डे अवघ्या तीनच दिवसात पुन्हा पूर्ववत झाले आहेत. त्यामुळे हे काम किती निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे याचा प्रत्यय येतो.
करंजविहिरे गावाकडून पाईटकडे जाण्यासाठी म्हणजेच भामा नदीच्या अलीकडचे आणि पलीकडचे दोन भाग जोडण्यासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा आहे. तसेच मुंबई आणि दक्षिण भारतातून तसेच, पुणे, पिंपरी, चिंचवड शहरातून अनेक भाविक भीमाशंकरला जाण्यासाठी याच मार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते.
अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर या रस्त्याचे काम सुरू केले होते. मात्र, ते देखील निकृष्ट झाल्याने स्थानिक नागरिकांसह प्रवाशांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आता झालेले काम हे पुन्हा तत्काळ चांगल्या पद्धतीने दुरुस्त व्हावे, अशी अपेक्षा प्रवाशांसह स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच हा रस्ता नवीन केला होता. परंतु, ठेकेदाराने काम निकृष्ट केल्याने तो लगेच उखडला गेला आहे. भीमाशंकरला जाण्यासाठी हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे पुन्हा या रस्त्याचे मजबुतीकरण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.
- पंडित कोळेकर, स्थानिक नागरिक
नव्याने झालेला जो रस्ता उखडला आहे त्याची दुरुस्ती सुरू आहे. दुरुस्ती केलेला जो रस्ता पुन्हा उखडला आहे, त्याचीही दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
- सुरेश कानडे, उपअभियंता, पीएमआरडीए
