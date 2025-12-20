करंजविहिरेमध्ये स्तनपान विषयी कार्यशाळा
आंबेठाण, ता. २० : करंजविहिरे (ता. खेड) येथे महिलांसाठी स्तनपान या विषयी कार्यशाळा घेण्यात आली. करंजविहिरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि स्माईल फाउंडेशन यांच्या वतीने ही कार्यशाळा घेण्यात आली. यामध्ये सुमारे १२५ महिला सहभागी झाल्या होत्या.
आरोग्य सेविका, गटप्रवर्तक महिला, आशा कार्यकर्ती यावेळी उपस्थित होत्या. गरोदर माता, स्तनदा माता यांची सेवा, काळजी तसेच स्तनपानाचे महत्त्व या विषयावर यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यशाळेत गरोदर मातांची नोंदणी लवकर करणे गरजेचे आहे हे सांगताना तिला दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा, गरोदरपणात मातेचा आहार कसा असावा, तिने स्वतःची आणि प्रसूती नंतर बाळाची कशी काळजी घ्यावी, रक्तक्षय असेल तर प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक औषधे चालू करणे, बाळंतपणानंतर बाळाचा आहार कसा असावा,उं ची व वयानुसार वजन किती असावे याबाबत माहिती दिली. जिल्हा प्रशिक्षक ज्योती रणदिवे यांनी महिलांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी स्माईल फाउंडेशनचे गौरव सिंग, वैद्यकीय अधिकारी अभिषेक हिंगे, दीपक शेळके, वैभव अकनगिरे, आरोग्य निरीक्षक राजेश चांदणे, संतोष फडके, अर्जुन बडे, सविता टेकवडे, प्रशांत सोनवणे, बलभीम पुंडगे, गटप्रवर्तक प्रतिभा झाडे, कविता म्हस्के उपस्थित होत्या. स्वागत अभिषेक हिंगे यांनी तर आभार गौरव सिंग यांनी मानले.
