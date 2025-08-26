पिंपळसुटीत विद्यार्थ्यांचा जुन्या आठवणींना उजाळा
आंधळगाव, ता. २६ : पिंपळसुटी (ता. शिरूर) येथील न्यू इंग्लिश स्कूल विद्यालयातील दहावीच्या २०००-२००१ च्या तुकडीचा रविवारी (ता. २४) स्नेहमेळावा पार पडला. यानिमित्त तब्बल २५ वर्षांनंतर सर्व वर्गमित्र-मैत्रिणी एकत्र आले.
यावेळी नानवीज गावच्या पोलिस पाटील मीनाक्षी औटी, शिक्षिका अर्चना पारखे, पतंजली कंपनीचे अधिकारी अविनाश सोनवणे, उद्योजक प्रवीण तावरे, प्रकाश गायकवाड, बाळासाहेब गायकवाड, हॉटेल व्यावसायिक नितीन गिरे, प्रगतशील शेतकरी विष्णू थोरात, कल्याण फराटे आदी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांनी शाळेस सीसीटीव्ही कॅमेरा संच भेट दिला. विद्यालयाचे माजी मुख्याध्यापक दत्तात्रेय बोत्रे, जयश्री मोरे, फत्तुभाई शेख, रवींद्र भोंडवे, भाऊ सावंत, रमेश ओहोळ, सुनील जासूद, बाळासाहेब उबाळे, तात्याबा मदने, उत्तम कांबळे आदींनी आठवणींना उजाळा दिला.
तसेच सर्व शिक्षकांचा सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
स्नेहमेळावा पार पाडण्यासाठी काका मोहिते, विकास वाबळे, शहाजी कापरे, नवनाथ गायकवाड, माऊली फराटे, गोरख चव्हाण, महादेव लगड, अनिता गायकवाड, रुस्तुम शेख या विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न केले. याप्रसंगी सुनील फलके, सतीश वाबळे, सुभाष कापरे, बाळासाहेब ठोंबरे, अशोक फराटे, पोपट क्षीरसागर, सचिन कोकरे आदी उपस्थित होते. माजी विद्यार्थी ऋषीकांत फराटे यांनी प्रास्ताविक, तर अनिता गायकवाड, रेखा खळदकर यांनी सूत्रसंचालन केले. मोहम्मद शेख यांनी आभार मानले.
