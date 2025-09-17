मांडवगण फराटा- पिंपळसुटी रस्त्याची चाळण
मांडवगण फराटा, ता. १७ : मांडवगण फराटा ते पिंपळसुटी (ता. शिरूर) या रस्त्यांवरील मांडवगण फराटा ते अकरावा मैल हद्दीत ठिकठिकाणी खड्डे पडून रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी करूनही निद्रिस्त प्रशासनाला जाग येत नसल्याने ग्रामस्थांनी जुना मळा परिसरातील खड्ड्यात रोपे लावून प्रशासनाचा निषेध केला आहे.
या रस्त्याचे सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून काम कले होते. मात्र, होत असलेल्या कामाबाबत तक्रारी करूनही अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घातल्याने निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने रस्त्यावर खड्डे पडले होते. या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मुदत संपण्यापूर्वी रस्त्यांची डागडुजी व्हावी, अशी येथील ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली होती.
संबंधित ठेकेदाराने थातूरमातूर डागडुजी केली. त्यानंतर या रस्त्याची अक्षरशः चाळण होऊन मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. दरवर्षी रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या मंजूर झालेल्या निधीची थातूरमातूर कामे करून संबंधित विभागाकडून विल्हेवाट लावली जाते. या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष असल्याने रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघातांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याचा निषेध म्हणून स्थानिक ग्रामस्थांनी रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये रोपे लावली. यावेळी अखिल ग्राहक पंचायतचे तालुका अध्यक्ष संपत फराटे, सचिन फराटे, विजय फराटे, योगेश जगताप, दिगंबर पवार, तात्यासाहेब फराटे, रामचंद्र शितोळे, दादा शिंदे, गणेश शितोळे, राहुल देवकर आदी उपस्थित होते.
या रस्त्याचे काम सुरू असताना निकृष्ट कामाबाबत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या अधिकाऱ्याकडे वारंवार लेखी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला पाठीशी घालत काम केल्याने रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसाचे पाणी साचल्याने अपघात होत आहेत. या रस्त्याची प्रशासनाने लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी.
- संपत फराटे, शिरूर तालुका अध्यक्ष, अखिल ग्राहक पंचायत
स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनंतर पाच वर्षे मांडवगण फराटा- पिंपळसुटी या रस्त्याची वेळोवेळी दुरुस्ती केलेली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून कॉंक्रिटीकरण करणे ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर या रस्त्याचे काम करण्यात येईल.
- सचिन तापकीर, कनिष्ठ अभियंता, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना
