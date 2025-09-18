वडगाव रासाईत जखमी बिबट्या
आंधळगाव, ता. १८ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथील जे. के. कंपनीच्या परिसरात जखमी अवस्थेत एक बिबट्या दिसून आल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जखमी बिबट्या अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, वनविभागाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
अक्षय शेलार हे मंगळवारी (ता. १६) रात्री साडेनऊ वाजता आपल्या चारचाकी वाहनातून जात असताना तुळशीराम शेलार यांच्या शेतातील कडुलिंबावर बसलेला बिबट्या त्यांना दिसला. तर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी प्रवीण शेलार हे मित्रांसोबत प्रवास करत असताना रस्ता ओलांडत असलेल्या जखमी बिबट्याचे चित्रण मोबाईल कॅमेऱ्यात केले.
ग्रामस्थांच्या मते, हा बिबट्या दररोज रात्री शिरसगाव काटा- वडगाव रासाई रस्त्यालगतच्या विहिरीजवळ दिसतो. रस्त्यालगत उसाची शेती असल्याने दुचाकीस्वारांवर हल्ल्याचा धोका नाकारता येत नाही. याच परिसरात गेल्या वर्षी बिबट्याच्या हल्ल्यात एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असल्याने नागरिक भयभीत आहेत. दरम्यान, परिसरात एक नव्हे तर दोन बिबट्यांचा वावर असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले आहे. त्यापैकी एक बिबट्या पायाला जखमी असून, लंगडताना दिसतो. शिकार शोधताना तो अधिक आक्रमक होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
वडगाव रासाई परिसरातील निंबोळवस्ती, शेलारवाडी आणि जे. के. कंपनी परिसरातील शेतकऱ्यांना बिबट्याचा वावर असल्याने शेतात काम करणे किंवा जनावरे चारणे धोक्याचे बनले आहे. घटनेची माहिती मिळताच रेस्क्यू टीमने घटनास्थळी भेट दिली. मात्र, वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावून बिबट्याला जेरबंद करावे व योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
वडगाव रासाई परिसरात गेल्या महिनाभरापासून बिबट्याचे सातत्याने दर्शन होत आहे. वनविभागाने त्वरित पिंजरा लावून बिबट्याला जेरबंद करावे.
- योगेश शेलार, शेतकरी, वडगाव रासाई
