मांडवगण मृतदेहप्रकरणी न्यायालयात रिट याचिका
मांडवगण फराटा, ता. २५ : येथील भीमा नदीपात्रात आढळलेल्या मृतदेह प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीच्या आईने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील भीमा नदीपात्रात १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक अज्ञात मृतदेह आढळला होता. सुरुवातीला हा अकस्मात मृत्यू असल्याची नोंद पोलिसांनी केली. मात्र, तपासादरम्यान गुऱ्हाळ मालक नवनाथ तुकाराम कोंडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार दोन कामगारांवर खूनाचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यापैकी एक १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा असून, कोणताही ठोस पुरावा नसताना पोलिसांनी त्या अल्पवयीन मुलाला आरोपी ठरवले. त्यामुळे त्या अल्पवयीन मुलाच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण व गुऱ्हाळ मालक नवनाथ कोंडे यांना सहआरोपी करण्यासाठी रिट याचिका दाखल केली आहे.
आरोपी अल्पवयीन मुलाचे वय विचारात न घेता पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांनी त्याला पाच दिवस पोलिस कोठडीत ठेवले. तसेच त्यानंतर त्या अल्पवयीन मुलाला तब्बल आठ महिने येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले. अखेरीस त्याच्या आईने सादर केलेल्या पुराव्यानंतर तो अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध झाले व बाल न्यायालयाने त्याला तातडीने जामीन मंजूर केला.
