ट्रॅक्टर नदीत कोसळून शालेय विद्यार्थ्याचा मृत्यू
मांडवगण फराटा, ता. ४ : पुणे- अहिल्यानगर या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या हंगेवाडी- पिंपळसुटी येथील घोड नदीवरील बंधाऱ्यावर शनिवारी (ता. ४) दुपारी बारा वाजता ट्रॅक्टर नदीत पडल्याने एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शुभम राजेंद्र धायगुडे (वय १५, रा. हंगेवाडी, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या घटनेत त्याचे चुलते भानुदास साहेबराव धायगुडे हे सुदैवाने बचावले.
हंगेवाडी येथील शुभम हा इयत्ता नववीत शिकत होता. शनिवारी तो चुलते भानुदास धायगुडे यांच्यासोबत खत आणण्यासाठी शिरूर तालुक्यातील पिंपळसुटी येथे ट्रॅक्टरवरून चालला होता. दुपारी बाराच्या सुमारास घोड नदीवरील बंधाऱ्याच्या मध्यभागी ट्रॅक्टर आल्यावर चालकाचे लक्ष क्षणभर विचलित झाले आणि ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटले. ट्रॅक्टरसह शुभम व त्याचे चुलते हे दोघेही नदीत पडले. भानुदास यांना पोहता येत असल्याने त्यांनी स्वतःचा जीव वाचवला. मात्र, शुभम याचा पत्ता लागत नव्हता. नदीतील पाण्याचा प्रवाह तीव्र असल्याने तो वाहून गेल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थ, तसेच शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बचावकार्य सुरू असतानाच एनडीआरएफ पथकालाही पाचारण करण्यात आले. साडेचार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर ट्रॅक्टर बाहेर काढण्यात यश आले. यावेळी शुभम हा ट्रॅक्टरच्या छतामध्ये अडकलेला आढळला. ट्रॅक्टरमध्ये अडकून राहिल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला होता. तो राजेंद्र धायगुडे यांचा एकुलता एक मुलगा होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.