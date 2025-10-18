आलेगाव पागा येथील सोनाली हिचा प्रामाणिकपणा
आंधळगाव, ता. १८ : आलेगाव पागा (ता. शिरूर) येथे रस्त्यावर सापडलेले दीड तोळे सोन्याचे दागिने प्रामाणिकपणे परत करून सोनाली अहिरे या विद्यार्थिनीने समाजासमोर वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. सोनाली ही येथील श्री भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात दहावीत शिकत आहे.
ती शाळेत येत असताना भैरवनाथनगर ते आलेगाव पागा या रस्त्यावर तिला सोन्याचे दागिने सापडले. तिने कोणताही मोह न बाळगता तत्काळ हे दागिने प्राचार्य तुकाराम बेनके यांच्याकडे सुपूर्त केले. याबाबत अधिक माहिती अशी की, येथील विमल तुळशीराम वाघचौरे या भैरवनाथ मंदिरात दर्शनासाठी गेल्या होत्या. घरी परतताना त्यांच्या गळ्यातील दागिना रस्त्यावर पडल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सर्वत्र शोध घेतला, पण दागिना सापडला नाही. नंतर सोनाली हिने दागिना सापडल्याची माहिती दिली आणि तो शाळेत दिला असल्याचे सांगितले.
वाघचौरे यांचा मुलगा दत्तात्रेय वाघचौरे यांनी शाळेत येऊन दागिने ताब्यात घेतले. सोनालीच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत त्यांनी तिला शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी रोख दोन हजारांचे बक्षीस दिले. तिचा सत्कार तालुका भाजप युवक मोर्चाचे अध्यक्ष एकनाथ शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी योगिराज मोरे, विलास वाघचौरे आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.