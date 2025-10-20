छत्रपती शाहू महाराज बचत गटातर्फे आंधळगाव येथे लाभांशाचे वाटप
आंधळगाव, ता. १९ : आंधळगाव (ता.शिरूर) येथील छत्रपती राजश्री शाहू महाराज शेतकरी बचत गटाच्या वतीने रविवारी (ता.१९) दिवाळीसाठी दहा हजार रुपये लाभांश वाटप करण्यात आला. यामुळे गटातील शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
शेतकरी बचत गट सन २०१५ पासून कार्यरत आहे. यामध्ये वीस सदस्य शेतकरी आहेत. गटाचे १२ लाख रुपये भागभांडवल असून आतापर्यंत ५५ लाखांची आर्थिक उलाढाल केली आहे. गटातर्फे २०२३ पासून गटातील नफ्यातून लाभांश वाटप सुरू झाले आहे. यामध्ये सुरुवातीला पाच हजार रुपयांपर्यंत लाभांश वाटप होत होता. जसा नफा वाढत गेला तसा लाभांशदेखील वाढत आहे. तिसऱ्यांदा गटाने तब्बल दहा हजार रुपये लाभांश वाटप केला आहे.
या वेळी अध्यक्ष जितेंद्र दाभाडे, सचिव संजय भोसले, सदस्य संजय कुसेकर, महादेव सकट, विजय कुसेकर, विजय मोरे, रणजित दाभाडे, नीलेश भोसले, जितेंद्र कुसेकर, मोहन नलगे, नीलेश कुसेकर, विकास दाभाडे, संजय देवकर, सागर दाभाडे, प्रवीण कुसेकर, ओंकार खोसे उपस्थित होते.
02453
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.