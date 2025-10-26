शिरूरच्या पूर्व भागातील कांदा रोपे धोक्यात
मांडवगण फराटा, ता. २६ : शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागात गेल्या काही दिवसांपासून वादळी वाऱ्यासह पडणाऱ्या पावसामुळे कांदा रोपे धोक्यात आली आहेत. मांडवगण फराटा व परिसरातील गावांमध्ये पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांची रोपे पाण्याखाली गेली आहेत.
एकीकडे कांद्याला बाजारभाव नसल्याने शेतकऱ्यांचा कांदा वखारीत पडून आहे, तर दुसरीकडे पुढील हंगामासाठी तयार केलेल्या कांदा रोपांवर पावसाचे संकट आले आहे. यामुळे मांडवगण फराटा, वडगाव रासाई, इनामगाव, सादलगाव, तांदळी, पिंपळसुटी, आंधळगाव, नागरगाव, कोळगाव डोळस, बाभुळसर बुद्रुक, कुरुळी, निर्वी, गणेगाव दुमाला या परिसरातील कांदा रोपवाटिका धोक्यात आहेत.
मागील वर्षीही मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या रोपवाटिका खराब केल्या होत्या. त्यामुळे काहींना दुबार रोपे तयार करावी लागली, तर काहींना बियाणे जादा दराने विकत घ्यावे लागले. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली होती. या वर्षी पुन्हा शेतात पाणी साचल्याने कांदा रोपे खराब होत आहेत. तसेच ओलसर हवामानामुळे इतर पिकांमध्येही रोगराई वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सततच्या पावसामुळे शेतात वेचायला आलेला कापूस काळवंडू लागला असून काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना कापूस वेचता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या आठ दिवसांत दोन ते तीन वेळा अल्पकाळ पण जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे कांदा रोपांची मर होऊन मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पाऊस असाच सुरु राहिल्यास दुबार कांदा बियाणे खरेदी करण्याची वेळ येणार आहे.
- राहुल खंडागळे, शेतकरी
सतत होणाऱ्या पावसामुळे कांदा रोपामध्ये मर रोगाचा प्रादुर्भाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सतत पाऊस सुरु राहिल्यास कांदा रोपे खराब होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा रोपांची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- श्रीकांत लंगोटे, बी. जी. फार्मर प्रोड्यूसर, कृषी सेवा केंद्र, मांडवगण फराटा
