औषध न्यायचं तर मोकळी बाटली घेऊन या!
मांडवगण फराटा, ता. २९ : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नव्या अजब प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. खोकल्याचे औषध घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांना रिकामी बाटली घेऊन या, असा सल्ला येथील कर्मचाऱ्यांकडून दिला जात आहे.
मांडवगण फराटा हे शिरूर तालुक्यातील प्रमुख बाजारपेठेचे गाव असून, येथे शिरूर आणि दौंड तालुक्यांतील नागरिक उपचारासाठी येतात. या आरोग्य केंद्रात दोन वैद्यकीय अधिकारी आणि आठ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र बुधवारी (ता. २९) सकाळी गणेगाव दुमाला येथील नीलेश कोंडे हे खोकल्याचे औषध घेण्यासाठी केंद्रात गेले असता त्यांना तेथील कर्मचाऱ्यांनी, औषध न्यायचं असेल तर बाटली घेऊन या, कारण खोकल्याचं औषध पाच लिटरच्या कॅनमध्ये आहे, असे सांगितले.
येथील रुग्णालयात खोकल्याचे औषध उपलब्ध नसल्याचे मागील आठवड्यातच निदर्शनास आले होते. बुधवारी मात्र ग्रामस्थांना पाच लिटरच्या कॅनमधून औषध दिले जात होते. पण औषध नेण्यासाठी रिकामी बाटली लागणार असल्याने रुग्णांना त्रास सहन करावा लागला. काहींनी पाण्याच्या बाटल्या विकत घेतल्या, तर काहींनी रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या बाटल्या उचलून आणल्या. शासनाकडून रुग्णांना मोफत औषधे देण्याची तरतूद असतानाही, कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना अशा प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारीपेक्षा खासगी दवाखाना बरा, अशी भावना निर्माण झाली आहे. दरम्यान, मांडवगण फराटा आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन फटाले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?
भाऊबीजेच्या दिवशी गुरुवारी (ता. २५) आरोग्य केंद्रात डॉक्टर अनुपस्थित असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला होता. त्याचप्रमाणे दवाखान्यातील घाणीबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने नागरिकांनी या निष्काळजी कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकारी कारवाई कधी करणार? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
खोकल्याचे औषध आणण्यासाठी दवाखान्यात गेलो असता बाटली घेऊन या असा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळे गरज नसतानाही नाइलाजास्तव २० रुपये खर्च करून पाण्याची बॉटल खरेदी करावी लागली.
- नीलेश कोंडे, ग्रामस्थ, गणेगाव दुमाला
आरोग्य विभागाकडून येणारे कप सिरप संपले आहे. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तात्पुरते सिरप खरेदी केले आहे. तसेच, औषध वाटपासाठी बाटल्या उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पुढील आठवड्यात आरोग्य केंद्राकडून औषधांचा पुरवठा होईल.
- राजेश कट्टीमनी, तालुका आरोग्य अधिकारी, शिरूर
