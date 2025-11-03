नागरगाव परिसरात अपघाताचा धोका
आंधळगाव, ता. ३ : न्हावरे-चौफुला मार्गावर धोकादायक पद्धतीने ट्रॅक्टर-ट्रॉली उभ्या करून त्यात ऊस भरण्याचा प्रकार वाढला आहे. त्यामुळे अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. ट्रॉलीमध्ये ऊस भरताना लाल दिवे न बसविणे, परावर्तक न बसविणे तसेच कोणतीही काळजी घेतली नाही जात नाही. त्यामुळे भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी ऊस वाहतूक करणाऱ्या गुऱ्हाळ व ट्रॅक्टर चालकांवर तसेच पोलिस प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी वाहनचालक तसेच ग्रामस्थांकडून होत आहे.
शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने या भागात वर्षभर ऊस वाहतूक सुरू असते. गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात सातत्याने पाऊस पडत असल्याने रस्त्यालगतच्या शेतातील ट्रॉली बाहेर काढणे कठीण झाले आहे. शेतात चिखल असल्याने काही शेतकरी आणि गुऱ्हाळ चालक महामार्गाच्या कडेला ट्रॉली उभ्या करून ऊस भरण्याचे काम करत आहेत. या महामार्गावर दिवसरात्र वाहनांची सतत वर्दळ असते. त्यामुळे ऊस ट्रॉली रस्त्याच्या कडेला उभी आहे की रस्त्यावर चालू आहे. याचा अंदाज वाहनचालकांना लागत नाही. मागून येणाऱ्या वाहनांना अचानक उभी ट्रॉली दिसत नसल्याने धडक लागण्याचे प्रकार घडत आहेत. रस्त्यावर ट्रॉली उभ्या असल्याने समोरून येणारे वाहन दिसत नसल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॉलींवर परावर्तक पट्ट्या किंवा लाल दिवे नसल्याने धोका आणखी वाढतो. मागील आठवड्यात आंधळगाव परिसरात रस्त्यावरील ट्रॅक्टरला मोटारसायकलची धडक बसून महिलेला गंभीर दुखापत झाल्याची घटना घडली आहे. या रस्त्याने दिवसभर भरधाव वेगाने वाहने ये-जा करत असतात. त्यामुळे महामार्गावरच ट्रॉली उभ्या करून ऊस भरण्याचे काम करत असल्याने ऊसतोड कामगार आणि वाहनचालक दोघांच्याही जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वाहतूक पोलिसांचे या ट्रॉलीकडे दुर्लक्ष
न्हावरे चौफुला महामार्गावर पारगाव-नागरगाव पुलाजवळ वाहतूक पोलिसांचे पथक कायम वाहनांची तपासणी करत असते. परंतु न्हावरे ते चौफुला दरम्यान ठिकठिकाणी रस्त्यावर ट्रॉली उभ्या करून ऊस भरणाऱ्या वाहनांकडे वाहतूक पोलिसांचे मात्र दुर्लक्ष आहे.
न्हावरे-चौफुला महामार्गावर रस्त्याच्या कडेला ट्रॉली उभ्या करून ऊस भरण्याचे काम सुरू असते. रस्त्याने भरधाव जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या लक्षात या ट्रॉली येत नाहीत. धोकादायक पद्धतीने रस्त्यावर ट्रॉली उभ्या करणाऱ्या गुऱ्हाळ चालकांवर कारवाई करावी.
-कैलास खरात, वाहनचालक
