सरकारी लॅबच्या निष्काळजीपणाने रुग्णांच्या जिवाशी खेळ!
मांडवगण फराटा : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लॅबमध्ये झालेल्या रक्त तपासणीत आलेल्या चुकीच्या अहवालामुळे रुग्णाच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचा प्रकार समोर आल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाच्या आरोग्य यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विठ्ठल वसंतराव फराटे यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी पुणे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांच्या मुलीची रक्त तपासणी मांडवगण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करण्यात आली. सरकारी लॅबच्या अहवालात कावीळ असल्याचे नमूद करण्यात आले. परंतु खात्रीसाठी फराटे यांनी खासगी लॅबमध्ये पुन्हा तपासणी केली असता, कावीळ नसल्याचे निष्पन्न झाले.
या तफावतीमुळे फराटे यांनी प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “जर मी माझ्या मुलीवर काविळीवर उपचार घेतले असते, तर तिच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला असता. या निष्काळजीपणाला कोण जबाबदार,” असा सवाल अर्जदाराने उपस्थित केला आहे. शासकीय लॅब सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत व अचूक सेवा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली असताना, अशा त्रुटींमुळे आरोग्य यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास कमी होत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी फराटे यांनी आपल्या लेखी तक्रारीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांच्याकडे केली आहे.
