मांडवगण फराटा केंद्रातील डॉक्टरांना कारणे दाखवा
मांडवगण फराटा, ता. ७ : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अनियमितता, स्वच्छतेचा अभाव आणि रुग्णांची होत असलेली हेळसांड या तक्रारींवरून पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने येथील दोन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी गुरुवारी (ता.६) ही नोटीस जारी केली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नितीन विनायक फटाले आणि द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रतीक देवकर यांच्याकडून दोन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा मागविण्यात आला आहे. “सकाळ” मध्ये ता.३१ ऑक्टोबर, ३ नोव्हेंबर आणि ६ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेले वृत्त तसेच अखिल भारतीय ग्राहक पंचायततर्फे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या तक्रारपत्राच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तक्रारींनुसार,आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना औषधांसाठी रिकाम्या बाटल्या आणण्याची अट घालण्यात येत होती. तसेच दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी वेळेत हजर राहत नसल्याने अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी परत जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय, केंद्र परिसरात स्वच्छतेचा गंभीर अभाव असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वेळेचे पालन न करणे,रुग्णांची हेळसांड करणे आणि जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन करणे हे प्रकार अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे नोटिसीमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम १९७९ मधील नियम ३ चा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, दोघांनीही समाधानकारक खुलासा न दिल्यास शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे.
