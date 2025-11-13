मांडवगण फराट्यात गंठण हिसकावले
मांडवगण फराटा, ता. १३ : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथे भरदिवसा एका वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे गंठण हिसकावून दोन अनोळखी चोरट्यांनी पलायन केल्याची घटना बुधवारी (ता. १२) दुपारी २ वाजता घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुष्पा मांगीलाल बोरा (वय ७५, रा. मांडवगण फराटा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दोन अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी बोरा या पुण्यात मुलाकडे वास्तव्यास होत्या. पंधरा दिवसांपूर्वी त्या मांडवगण फराटा येथे आल्या होत्या. बुधवारी दुपारी दोनच्या सुमारास त्या मेडिकलमधून औषध घेऊन घरी परत येत असताना घराच्या गेटजवळ आल्यावर पाठीमागून एका अनोळखी इसमाने त्यांच्या मानेजवळ हात घालून गळ्यातील मिनी गंठण हिसकावले. मागे वळून पाहिल्यावर निळ्या रंगाचे जॅकेट घातलेला इसम पळत जात असल्याचे दिसले. दरम्यान, बोरा यांनी आरडाओरडा केला असता, आसपासच्या नागरिकांनी धाव घेतली आणि चोरट्यांचा पाठलाग केला, मात्र ते पसार झाले. चोरीस गेलेले सोन्याचे मिनी गंठण अंदाजे एक तोळे वजनाचे असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. पोलिसांनी अनोळखी दोन्ही इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस करत आहेत.
