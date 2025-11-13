निर्वी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी माळवदकर
आंधळगाव, ता. १३ : निर्वी (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी प्रियांका माळवदकर यांची निवड झाली. अनिल कांबळे यांनी इतर सदस्याला संधी मिळावी म्हणून राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले. या पदाच्या निवडीसाठी मंगळवारी (ता. ११) ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच मनिषा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
उपसरपंच पदासाठी माळवदकर आणि निलेश सोनवणे यांचे अर्ज दाखल झाले होते. मतदान प्रक्रियेत ९ पैकी ६ मते मिळवून माळवदकर यांनी विजय मिळवला, तर सोनवणे यांना ३ मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेश साळवे यांनी निकाल घोषित केला. प्रमोद राजगुरव आणि शीतल जगताप यांनी सहकार्य केले. निवडणुकीनंतर मावळते उपसरपंच कांबळे यांचा सत्कार करण्यात आला. तर, नवनिर्वाचित उपसरपंच माळवदकर यांचे ग्रामस्थांच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले. या प्रसंगी माजी सरपंच तात्यासाहेब सोनवणे, शिवाजीराव सोनवणे, मानसिंग पवार, हरिश्चंद्र शहाणे, सविता पवार, शोभा तरटे, जयश्री लटाबळे, भाग्यश्री बुराडे आदी उपस्थित होते.
