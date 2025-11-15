वडगाव रासाईत पिस्तुलासह युवकाला अटक
आंधळगाव, ता.१५ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथे विनापरवाना गावठी पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतूस बाळगणाऱ्या एका युवकाला शिरूर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. त्याच्याकडून ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. भाऊ ऊर्फ पांडुरंग मोहन गायकवाड (वय २५,रा.वडगाव रासाई ता. शिरूर) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. तर पोलिस हवालदार भाऊसाहेब शहाजी टेंगले यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता.१४) हवालदार टेंगले यांना गोपनीय माहिती मिळाली की वडगाव रासाईतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळील श्रेया मेडिकलसमोर एक संशयित युवक विनापरवाना गावठी पिस्तूल बाळगून थांबला आहे.त्यानुसार पोलिसांनी तत्काळ सापळा रचून संशयितास ताब्यात घेतले. सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे देणाऱ्या युवकाची पंचांसमक्ष घेतलेल्या झडतीदरम्यान त्याच्याकडे गावठी लोखंडी पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतूस असा मुद्देमाल आढळला. पुढील तपास शिरूर पोलिस करत आहेत.
