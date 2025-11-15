नणंद-भावजयीवर कोयत्याने हल्ला
आंधळगाव, ता.१५: वडगाव रासाई(ता.शिरूर) येथे कौटुंबिक वादातून नणंद आणि भावजयीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हल्ल्यात दोघींनाही गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी मनीष ऊर्फ सोन्या भीमराव चोरमले आणि त्याचा साथीदार रोहन संजय चोरमले(रा.गोपाळवाडी, ता.दौंड) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर फिर्यादी भाग्यश्री केशव कोळेकर (वय ३५)यांनी लोणी काळभोर येथे पोलिसांसमोर जबाब नोंदविला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी भाग्यश्री कोळेकर या वडगाव रासाई येथे कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. त्यांची नणंद जयश्री भीमराव चोरमले या पतीपासून नांदत नसल्यामुळे गेली नऊ वर्षे माहेरीच राहतात. शुक्रवारी (ता.१४) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास दोघी घरकाम करीत असताना भाचा मनीष आणि त्याच्यासोबत रोहन मोटरसायकलवरून घरात आले. दोघांनी पाणी घेतल्यानंतर स्वयंपाकघराच्या दरवाजाजवळ उभे राहिल्यावर जयश्री यांनी त्यांना आत बसण्यास सांगितले. यावेळी मनिषने तू आमच्याकडे राहत नाही, त्यामुळे आमचे लग्न होत नाही;आता तुला जिवंत ठेवत नाही” असे म्हणत शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्याने लोखंडी कोयत्याने नणंद जयश्री यांच्यावर अचानक हल्ला केला. भावजय भाग्यश्री यांनी ओरडत जयश्री यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता रोहनने त्यांच्यावरही कोयत्याने वार केला. दरम्यान, आरडाओरड वाढल्याने आरोपी दोघे घटनास्थळावरून मोटरसायकलवरून पसार झाले. गोंधळ ऐकून शेजारील नातेवाइकांनी दोघी जखमी महिलांना तत्काळ वडगाव रासाई येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारांनंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी लोणी काळभोर येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. शिरूर पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
