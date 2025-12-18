इनामगावातील महिलांना आरी वर्क प्रशिक्षण
मांडवगण फराटा, ता. १८ : इनामगाव (ता. शिरूर) येथे शेतकरी कुटुंबातील महिलांना जोडधंदा करता यावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज कार्यक्रमांतर्गत आरी वर्क प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यामध्ये ३५ महिलांनी सहभाग घेतला होता.
इनामगाव ग्रामपंचायत कार्यालयात मंगळवार (ता. २) ते बुधवार (ता. १७) या कालावधीत प्रशिक्षण देण्यात आले. यावेळी आर्थिक साक्षरतेचेही मार्गदर्शन करण्यात आले. शृंगार प्रतिष्ठानच्या प्रशिक्षक कांचन सोनवणे म्हणाल्या, ‘‘कुटुंब चालवत असताना उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण व अचानक उद्भवणारे आजारपण यामुळे महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणजे आर्थिक साक्षरता. निरर्थक व टाळता येणारे खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.आरी वर्क व आर्थिक साक्षरतेच्या माध्यमातून महिला कुटुंबाचा संसार अधिक सक्षमपणे चालवू शकतात.’’
प्रशिक्षणादरम्यान पैशाचे सुज्ञ व्यवस्थापन, बचत व गुंतवणूक, कर्ज व्यवस्थापन, भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन तसेच आवश्यक ज्ञान व कौशल्यांबाबत कांचन सोनवणे व कीर्ती खोरे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. महिलांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रशिक्षकांनी समर्पक उत्तरे देत शंकांचे निरसन केले. प्रशिक्षणाच्या समारोपावेळी आरी वर्कमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या निकिता वाळुंज, स्वाती मचाले, संपदा काळे यांचा महिलांचा सरपंच अनुराधा घाडगे यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी सरपंच अनुराधा घाडगे, उपसरपंच गणेश लोणकर, विजय मोकाशी, सूरज मचाले, सारिका घाडगे, तात्यासाहेब घाडगे, ग्रामविकास अधिकारी बी. पी. गायकवाड उपस्थित होते.
