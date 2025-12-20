निर्वीच्या सरपंचपदी भाग्यश्री बुऱ्हाडे
आंधळगाव, ता. २० : शिरूर तालुक्यातील निर्वी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी भाग्यश्री बुऱ्हाडे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मावळत्या सरपंच मनीषा पवार यांनी दुसऱ्या सदस्याला पदाची संधी मिळावी म्हणून पदाचा राजीनामा दिल्याने सरपंचपद रिक्त झाले होते. शुक्रवारी (ता. १९) ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच निवडीसाठी विशेष सभा झाली. सरपंचपदासाठी बुऱ्हाडे यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची सरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मंडलाधिकारी नंदकुमार खरात यांनी तर सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून तलाठी हर्षद साबळे, ग्रामविकास अधिकारी सुरेश साळवे यांनी काम पाहिले. यावेळी माजी सरपंच तात्यासाहेब सोनवणे, उपसरपंच अनिल कांबळे, प्रियंका माळवदकर, सविता पवार, मानसिंग पवार, दत्तात्रेय पवार, संतोष सोनवणे, प्रमोद राजगुरव, शीतल जगताप आदी उपस्थित होते.
