‘दुबार मतदान केल्यास रडूस्तवर चोप देऊ’
मांडवगण फराटा/ शिक्रापूर/ तळेगाव ढमढेरे, ता. १५ : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान प्रक्रिया सुरू असताना शिरूर तालुक्यातील मांडवगण फराटा, तळेगाव ढमढेरे, वडगाव रासाई, इनामगाव, निर्वी, बाभुळसर बुद्रुक, तांदळी, पिंपळसुटी आदी गावांतील अनेक ग्रामस्थांची नावे पुणे महानगरपालिकेच्या मतदारयादीत आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मांडवगण फराटा व परिसरात बुधवारी मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तीच्या वतीने फ्लेक्स लावून, ‘दुबार मतदान केल्यास किंवा त्यासाठी वाघोली येथे गेल्यास रडूस्तवर चोप देऊन पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागेल’ असा थेट आणि सज्जड इशारा बॅनरबाजीतून देण्यात आला आहे. त्यामुळे जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे मांडवगण फराटा ग्रामपंचायत हद्दीतील अनेक मतदारांची नावे ग्रामपंचायत मतदारयादीत असतानाच वाघोली (पुणे महानगरपालिका) मतदारयादीतही नोंद असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, फ्लेक्सवर केवळ २५ मतदारांचीच नावे प्रसिद्ध करण्यात आल्याने उर्वरित मतदारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या मतदारयादीत शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील अनेक गावांतील मतदारांची नावे समाविष्ट झाल्याचे दिसून येत असून, यातील बहुतांश मतदार प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहेत. तरीही त्यांची नावे महापालिकेच्या मतदारयादीत आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व नाराजी व्यक्त होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर नावे असतानाही मोजक्याच व्यक्तींची नावे देऊन फ्लेक्स लावण्यात आल्याने संभ्रमासह संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील अनेक गावांच्या मुख्य चौकात अशा प्रकारची बॅनरबाजी करण्यात आली असून, दुबार मतदान हा गंभीर व कायद्याने दंडनीय गुन्हा असल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारात कोणीही सहभागी झाल्यास थेट पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही या फ्लेक्सद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी कायद्याचे पालन करून निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकारामुळे गावोगावी चर्चेला उधाण आले असून, पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन व निवडणूक यंत्रणेने या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी काही ठिकाणी हे फ्लेक्स फाडून टाकल्याच्याही घटना घडल्या आहेत.
