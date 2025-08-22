आळंदीत तक्रार निवारणासाठी चॅटबॉट, मोबाईल ॲपची सुरुवात
आळंदी, ता. २२ : आळंदी नगरपरिषदेने नागरिकांच्या सोयीसाठी तक्रार नोंदणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक पाऊल उचलले आहे. आता नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, पथदिवे किंवा इतर सार्वजनिक समस्या केवळ एका क्लिकवर नोंदवता येणार आहेत. यासाठी विशेष चॅटबॉट आणि अँड्रॉइड मोबाईल ॲप सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती आळंदी नगर परिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली.
याबाबत खांडेकर यांनी सांगितले की, ‘‘पूर्वी, तक्रार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना थेट नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जावे लागत असे, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम खर्च होत होते. या नव्या उपक्रमामुळे नागरिक घरबसल्या तक्रारी नोंदवू शकतील आणि त्यावर कार्यवाहीही अधिक वेगाने होईल. या नव्या प्रणालीमुळे नागरिक थेट प्रशासनाशी जोडले जातील. तक्रार नोंदवण्यासाठी कार्यालयात येण्याची गरज नाही, त्यामुळे वेळ आणि ऊर्जा वाचेल. प्रशासनापर्यंत पोहोचणे आता अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.’’
हे चॅटबॉट आणि ॲप डीपमाइंड्स इन्फोटेक कंपनी पुणे यांनी विकसित केले असून, ते गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. या सुविधेमुळे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
