आळंदीत ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीची मिरवणूक प्रदक्षिणा
आळंदी, ता. १३ : ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीच्या परिस्करण दिनानिमित्त भक्तांनी ज्ञानेश्वरीचे ग्रंथ पूजन पारायण आणि ज्ञानेश्वरी डोक्यावर घेऊन ज्ञानोबा तुकारामाचा जयघोष करत आनंदाने नगरप्रदक्षिणा केली. या आनंददायी सोहळ्याने साडेसातशे वर्षांपूर्वीच्या ज्ञानदेवांच्या जीवनातील आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या.
विश्व कल्याणाची प्रार्थना पसायदान रूपातून मांडणी करत सर्वसामान्य लोकांच्या उद्धारासाठी साडेसातशे वर्षांपूर्वी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउलींनी ज्ञानेश्वरी सांगितली. त्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच्या हस्तलिखित ग्रंथराज पोथी रूपामध्ये झालेल्या चुकांची दुरुस्ती संत एकनाथ महाराजांनी केली. यानिमित्ताने ज्ञानेश्वरी परिश्रम दिन साजरा केला जातो. आळंदी देवस्थानच्या वतीने आज ज्ञानेश्वर माउलींच्या समाधी मंदिरात ज्ञानेश्वरीच्या पंधराव्या अध्यायाचे पारायण सकाळी साडेसात ते साडेनऊ या वेळेत करण्यात आले. त्यानंतर ज्ञानेश्वरीचे विधिवत पूजन सकाळी दहा वाजता करण्यात आले. यावेळी देवस्थानचे विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे चैतन्य महाराज कबीर पुरुषोत्तम महाराज पाटील यांची उपस्थिती होती. सकाळी दहा ते साडे अकरा या वेळेत आळंदीकर आणि वारकरी संप्रदायातील महिला पुरुष वारकऱ्यांनी ज्ञानेश्वरी डोक्यावर घेऊन आळंदी शहरातून नगर प्रदक्षिणा केली. ही प्रदक्षिणा देऊळवाड्यातून महाद्वारातून शनी मंदिर मार्गे चाकण चौक भैरवनाथ चौक मार्गे घालण्यात आली. यावेळी भाविकांनी ज्ञानोबा तुकारामांचा गजर करत आनंदाने ज्ञानेश्वरीची मिरवणूक काढली. यावेळी महिला भाविकांचा उत्साह विशेष होता. त्यानंतर सायंकाळी साडेसहा ते साडेआठ डॉ. नारायण महाराज जाधव यांचे कीर्तन झाले.
